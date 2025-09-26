https://ria.ru/20250926/film-2044571503.html

Калмыцкий казак стал главным героем документального фильма "Вера воина"

Калмыцкий казак стал главным героем документального фильма "Вера воина" - РИА Новости, 26.09.2025

Калмыцкий казак стал главным героем документального фильма "Вера воина"

На площадке Дома молодежи в рамках III Международного буддийского форума состоялась премьера документального фильма "Вера воина", сообщает портал "Российское... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:19:00+03:00

2025-09-26T14:19:00+03:00

2025-09-26T14:19:00+03:00

российское казачество

российское казачество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044553271_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_948faa50fdac7da4788487df0379b749.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На площадке Дома молодежи в рамках III Международного буддийского форума состоялась премьера документального фильма "Вера воина", сообщает портал "Российское казачество".Главным героем кинокартины стал казак Элистинского городского казачьего общества Калмыцкого округа ВКО "Всевеликое войско Донское", инструктор направления "Применение беспилотных систем" филиала центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" в Республике Калмыкия, участник СВО Эрдни Хуцаев. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Эрдни Деликова.По сюжету профессиональный военный, прошедший через боевые действия в Африке, на Ближнем Востоке и Украине,возвращается в родную Калмыкию, где обращается к буддизму. Заново знакомясь с традицией своего народа, он начинает долгий путь к спокойствию души.Зрители отметили, что это не просто фильм, а глубокое путешествие, приглашающее задуматься о вопросах бытия через призму буддийской философии.Фильм создан при поддержке Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество