Калмыцкий казак стал главным героем документального фильма "Вера воина"
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На площадке Дома молодежи в рамках III Международного буддийского форума состоялась премьера документального фильма "Вера воина", сообщает портал "Российское казачество".Главным героем кинокартины стал казак Элистинского городского казачьего общества Калмыцкого округа ВКО "Всевеликое войско Донское", инструктор направления "Применение беспилотных систем" филиала центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" в Республике Калмыкия, участник СВО Эрдни Хуцаев. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Эрдни Деликова.По сюжету профессиональный военный, прошедший через боевые действия в Африке, на Ближнем Востоке и Украине,возвращается в родную Калмыкию, где обращается к буддизму. Заново знакомясь с традицией своего народа, он начинает долгий путь к спокойствию души.Зрители отметили, что это не просто фильм, а глубокое путешествие, приглашающее задуматься о вопросах бытия через призму буддийской философии.Фильм создан при поддержке Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.
