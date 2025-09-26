https://ria.ru/20250926/festival-2044651597.html

Стартовал прием заявок на киноконкурс фестиваля геобрендов "Земля открытий"

2025-09-26T17:37:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стартовал прием заявок на участие в третьем конкурсе фильмов и видеороликов о территориях, который проходит в рамках фестиваля геобрендов "Земля открытий", сообщает дирекция фестиваля. Фестиваль "Земля открытий" - это комплекс мероприятий по созданию брендов территорий. Цель кино- видеоконкурса – создать многогранный видеопортрет территории с тем, чтобы фильмы и видеоролики можно было использовать как учебно-познавательный материал в школах, демонстрировать в общественных пространствах: в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в отелях, туристических информцентрах, библиотеках и музеях. Как отмечают организаторы, конкурс является эффективным инструментом повышения туристической и инвестиционной привлекательности территорий, в том числе за счет создания видеоплатформы "Посмотри, какая страна!" Всего в конкурсе 25 номинаций о самых разных аспектах жизни регионов. В этом году дирекция фестиваля и экспертный совет открыли новую номинацию "Земля открытий. Дети". "Решение о новой номинации было естественным продолжением проекта, так как ежегодно на конкурс приходят работы, выполненные школьниками и студентами. Эксперты отмечают эрудированность, уверенность, организаторские качества авторов, которые только пробуют свои силы в видеоформате, смело занимают центральное место в видеосюжетах, интересно рассказывают историю места, историю национальных и семейных традиций, показывают свои таланты и поддерживают других. Номинация "Земля открытий. Дети" будет способствовать развитию детского творчества, креативных индустрий, предоставит возможность поделиться своими открытиями с широкой аудиторией", - пояснили в дирекции. Еще одна, внеконкурсная номинация "Спешите жить!" посвящена памяти Геннадия Шаталова, который создал экосистему туристических проектов "Пора путешествовать по России!", издал несколько книг о туристических маршрутах. Подать заявку на официальном сайте проекта можно до 1 марта 2026 года. На второй конкурс было принято более 355 видеороликов из 56 регионов, в шорт-лист вошло свыше 170. В топ-10 геобрендов фестиваля вошли Сахалинская, Курганская, Кемеровская, Нижегородская, Самарская, Белгородская, Тверская, Тамбовская и Владимирская области, а также Москва. Поимо конкурса фильмов, формат фестиваля геобрендов "Земля открытий" включает стратегические сессии по геобрендингу, мастер-классы по созданию контента, примеры успешных практик в продвижении территорий, формирование рейтинга топ-10 геобрендов РФ. "Важной инициативой дирекции стало развитие нового направления в проекте: аналитические, дискуссионные круглые столы, которые начались с обсуждения перспектив развития событийного туризма как мощного инструмента привлечения туристов и формирования положительного имиджа российских регионов за рубежом. Особое внимание уделяется организации специальных мероприятий с поддержкой региональных администраций, вопросам восприятия российских территорий популярными блогерами-путешественниками. Нам важно создать эффективные инструменты для продвижения внутреннего туризма, популяризации интересных мест и маршрутов, повышения узнаваемости и привлекательности наших регионов среди широкой аудитории. Главная цель – изучение и сохранение истории жизни территорий, которую создают сами жители", - приводятся в сообщении слова директора фестиваля Надежды Явдолюк.

