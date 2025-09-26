Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС хотят ввести контроль за передвижениями дипломатов из России - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/es-2044689454.html
СМИ: в ЕС хотят ввести контроль за передвижениями дипломатов из России
СМИ: в ЕС хотят ввести контроль за передвижениями дипломатов из России - РИА Новости, 26.09.2025
СМИ: в ЕС хотят ввести контроль за передвижениями дипломатов из России
Европейская служба внешних связей (EEAS) предложила ввести систему обязательных уведомлений о передвижениях российских дипломатов внутри блока, которая позволит РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T19:11:00+03:00
2025-09-26T19:11:00+03:00
в мире
россия
украина
чехия
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f85e82e3f3a13ad212fbac720f80818.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европейская служба внешних связей (EEAS) предложила ввести систему обязательных уведомлений о передвижениях российских дипломатов внутри блока, которая позволит странам ЕС запрещать дипломатам въезжать на их территорию, в качестве дополнения к возможному 19-му пакету санкций, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники внутри блока. "Система уведомлений позволит странам-членам блока запрещать въезд, если они того пожелают", - говорится в сообщении агентства. Агентство подчеркнуло, что Чехия и страны Прибалтики особенно активно продвигали идею запретить свободное передвижение российских дипломатов на территории ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала ввести в действие очередные антироссийские ограничения уже в сентябре, при этом верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас признавала, что с каждым пакетом ЕК все сложнее достичь согласия всех 27 стран сообщества и наполнить очередной пакет. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250926/granitsy-2044656467.html
https://ria.ru/20250915/vezd-2042007449.html
россия
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3b0b73d01056dfbb92d21f8b6ed04c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, чехия, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Чехия, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: в ЕС хотят ввести контроль за передвижениями дипломатов из России

Reuters: ЕС хочет ввести систему уведомлений о передвижениях дипломатов из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европейская служба внешних связей (EEAS) предложила ввести систему обязательных уведомлений о передвижениях российских дипломатов внутри блока, которая позволит странам ЕС запрещать дипломатам въезжать на их территорию, в качестве дополнения к возможному 19-му пакету санкций, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники внутри блока.
"Система уведомлений позволит странам-членам блока запрещать въезд, если они того пожелают", - говорится в сообщении агентства.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
СМИ сообщили, как ЕС ответил на слова Трампа о возврате границ Украины
Вчера, 17:51
Агентство подчеркнуло, что Чехия и страны Прибалтики особенно активно продвигали идею запретить свободное передвижение российских дипломатов на территории ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала ввести в действие очередные антироссийские ограничения уже в сентябре, при этом верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас признавала, что с каждым пакетом ЕК все сложнее достичь согласия всех 27 стран сообщества и наполнить очередной пакет.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам, пишут СМИ
15 сентября, 12:30
 
В миреРоссияУкраинаЧехияУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала