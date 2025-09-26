https://ria.ru/20250926/es-2044689454.html

СМИ: в ЕС хотят ввести контроль за передвижениями дипломатов из России

СМИ: в ЕС хотят ввести контроль за передвижениями дипломатов из России - РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европейская служба внешних связей (EEAS) предложила ввести систему обязательных уведомлений о передвижениях российских дипломатов внутри блока, которая позволит странам ЕС запрещать дипломатам въезжать на их территорию, в качестве дополнения к возможному 19-му пакету санкций, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники внутри блока. "Система уведомлений позволит странам-членам блока запрещать въезд, если они того пожелают", - говорится в сообщении агентства. Агентство подчеркнуло, что Чехия и страны Прибалтики особенно активно продвигали идею запретить свободное передвижение российских дипломатов на территории ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала ввести в действие очередные антироссийские ограничения уже в сентябре, при этом верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас признавала, что с каждым пакетом ЕК все сложнее достичь согласия всех 27 стран сообщества и наполнить очередной пакет. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

