https://ria.ru/20250926/elektrichki-2044510850.html

Между Белоруссией и Россией отменили четыре электрички из-за ЧП с поездом

Между Белоруссией и Россией отменили четыре электрички из-за ЧП с поездом - РИА Новости, 26.09.2025

Между Белоруссией и Россией отменили четыре электрички из-за ЧП с поездом

Четыре электрички между Белоруссией и Россией отменены из-за ДТП в Смоленской области, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T10:43:00+03:00

2025-09-26T10:43:00+03:00

2025-09-26T13:35:00+03:00

смоленск

белоруссия

россия

московская железная дорога

происшествия

смоленская область

белорусская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044501770_9:0:1273:711_1920x0_80_0_0_cee94053fda0c50956b50ee8c65d982c.jpg

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Четыре электрички между Белоруссией и Россией отменены из-за ДТП в Смоленской области, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.По предварительным данным, в районе станции Рыжиково в Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фура, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, часть из которых с бензином. Как сообщал региональный главк МЧС России, загорелись шесть вагонов с горючим, их отцепили и локализовали пожар на площади 400 квадратных метров. Машинист и его помощник с травмами средней тяжести были доставлены в больницу."В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на железнодорожном переезде перегона Рудня - Голынки в Смоленской области (Российская Федерация) в сутки 26 сентября 2025 года отменяются из обращения поезда между Смоленском и Заольшей", - говорится в сообщении. Речь идет о четырех электричках №6705/6706 Смоленск - Заольша отправлением из Смоленска в 8.34 и прибытием в Заольшу в 10.51; №6709/6710 Смоленск - Заольша отправлением из Смоленска в 17.15 и прибытием в Заольшу в 19.30; №6707/6708 Заольша - Смоленск отправлением из Заольши в 11.17 и прибытием в Смоленск в 13.33; №6711/6712 Заольша - Смоленск отправлением из Заольши в 20.04 и прибытием в Смоленск в 22.13, отмечается в сообщении. Речь идет об одном из двух направлений, по которым электропоезда из Смоленска отправляются в Белоруссию. Помимо Заольши - станции в Лиозненском районе Витебской области - смоленские электрички отправляются до станции Осиновка, расположенной в Дубровенском районе той же области на севере республики.Как сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, пассажиров вечерних железнодорожных рейсов на участке Смоленск - Заольша будут перевозить на автобусах. "...Отменены утренние и вечерние поезда Смоленск - Заольша и Заольша - Смоленск. Для пассажиров вечерних рейсов на данном участке прорабатываются альтернативные маршруты с использованием компенсационных автобусов", - в частности, написал Анохин в своем Telegram-канале.

смоленск

белоруссия

россия

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео МЧС с места ДТП в Смоленской области Видео с места в Смоленской области, где столкнулись грузовик и грузовой поезд, публикует МЧС 2025-09-26T10:43 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

смоленск, белоруссия, россия, московская железная дорога, происшествия, смоленская область, белорусская железная дорога