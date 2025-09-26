Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: для НКЦ потребовалось более 180 тысяч кубометров железобетона
26.09.2025
13:12 26.09.2025
Ефимов: для НКЦ потребовалось более 180 тысяч кубометров железобетона
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Для возведения Национального космического центра (НКЦ) площадью 276 тысяч квадратных метров в районе Филёвский Парк на западе Москвы понадобилось более 180 тысяч кубометров железобетона, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов открыли НКЦ 13 сентября."В ходе возведения объекта использовали свыше 180 тысяч кубометров железобетона – столько же, сколько потребуется для строительства семи станций московского метрополитена. Кроме того, было смонтировано более 2,6 тысячи тонн металлоконструкций, свыше 40 тысяч тонн арматуры, устроено 29 тысяч кубометров кирпичной кладки, более 140 тысяч квадратных метров остекленных фасадов. Специалисты также проложили свыше 550 километров трубопроводов внутренних инженерных систем, более пяти тысяч километров кабельной продукции", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Строительство НКЦ началось в конце 2019 года на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса стала трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе. Здание оборудовано 86 лифтами, а в его высотной части находится 13 скоростных. Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Корпуса соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.Генпроектировщик НКЦ – институт "Мосинжпроект". Как указывается в сообщении, при реализации проекта широко использовались цифровые технологии, в частности инфомоделирование.По словам замгендиректора "Роскосмоса" Алены Руденко, НКЦ должен стать главной площадкой "Роскосмоса", объединившей под одной крышей ряд предприятий ракетно-космической промышленности. В перспективе НКЦ превратится в научно-технический кластер, включив, помимо организаций "Роскосмоса", ведущие предприятия отрасли, конструкторские бюро и стартапы.
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Для возведения Национального космического центра (НКЦ) площадью 276 тысяч квадратных метров в районе Филёвский Парк на западе Москвы понадобилось более 180 тысяч кубометров железобетона, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов открыли НКЦ 13 сентября.
"В ходе возведения объекта использовали свыше 180 тысяч кубометров железобетона – столько же, сколько потребуется для строительства семи станций московского метрополитена. Кроме того, было смонтировано более 2,6 тысячи тонн металлоконструкций, свыше 40 тысяч тонн арматуры, устроено 29 тысяч кубометров кирпичной кладки, более 140 тысяч квадратных метров остекленных фасадов. Специалисты также проложили свыше 550 километров трубопроводов внутренних инженерных систем, более пяти тысяч километров кабельной продукции", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Строительство НКЦ началось в конце 2019 года на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса стала трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе. Здание оборудовано 86 лифтами, а в его высотной части находится 13 скоростных. Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Корпуса соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
Генпроектировщик НКЦ – институт "Мосинжпроект". Как указывается в сообщении, при реализации проекта широко использовались цифровые технологии, в частности инфомоделирование.
По словам замгендиректора "Роскосмоса" Алены Руденко, НКЦ должен стать главной площадкой "Роскосмоса", объединившей под одной крышей ряд предприятий ракетно-космической промышленности. В перспективе НКЦ превратится в научно-технический кластер, включив, помимо организаций "Роскосмоса", ведущие предприятия отрасли, конструкторские бюро и стартапы.
 
