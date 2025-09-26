Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жилой квартал с инфраструктурой построят в районе Внуково - РИА Новости, 26.09.2025
09:12 26.09.2025
Ефимов: жилой квартал с инфраструктурой построят в районе Внуково
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жилой квартал с объектами инфраструктуры построят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что проект реализуют вблизи деревни Шельбутово в районе Внуково."На четырех участках общей площадью 46,3 гектара построят свыше 400 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них более половины – почти 248 тысяч "квадратов" – придется на дома для реализации программы реновации. В составе жилого квартала также возведут необходимую инфраструктуру, включая социальные объекты. В результате это позволит создать 3,6 тысячи рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, ожидается, что вложения в развитие площадок составят 70,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 1,5 миллиарда рублей.В сообщении указывается, что суммарная площадь квартир в домах реновации составит около 146 тысяч квадратных метров. Жилье там получат около 5,3 тысячи человек.В настоящий момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ. В их рамках реорганизуют территории суммарной площадью более 4,2 тысячи гектаров.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жилой квартал с объектами инфраструктуры построят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что проект реализуют вблизи деревни Шельбутово в районе Внуково.
"На четырех участках общей площадью 46,3 гектара построят свыше 400 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них более половины – почти 248 тысяч "квадратов" – придется на дома для реализации программы реновации. В составе жилого квартала также возведут необходимую инфраструктуру, включая социальные объекты. В результате это позволит создать 3,6 тысячи рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
По его словам, ожидается, что вложения в развитие площадок составят 70,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 1,5 миллиарда рублей.
В сообщении указывается, что суммарная площадь квартир в домах реновации составит около 146 тысяч квадратных метров. Жилье там получат около 5,3 тысячи человек.
В настоящий момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ. В их рамках реорганизуют территории суммарной площадью более 4,2 тысячи гектаров.
