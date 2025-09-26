https://ria.ru/20250926/efimov-2044388186.html
Ефимов: жилой квартал с инфраструктурой построят в районе Внуково
Ефимов: жилой квартал с инфраструктурой построят в районе Внуково - РИА Новости, 26.09.2025
Ефимов: жилой квартал с инфраструктурой построят в районе Внуково
Жилой квартал с объектами инфраструктуры построят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:12:00+03:00
2025-09-26T09:12:00+03:00
2025-09-26T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жилой квартал с объектами инфраструктуры построят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что проект реализуют вблизи деревни Шельбутово в районе Внуково."На четырех участках общей площадью 46,3 гектара построят свыше 400 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них более половины – почти 248 тысяч "квадратов" – придется на дома для реализации программы реновации. В составе жилого квартала также возведут необходимую инфраструктуру, включая социальные объекты. В результате это позволит создать 3,6 тысячи рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, ожидается, что вложения в развитие площадок составят 70,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 1,5 миллиарда рублей.В сообщении указывается, что суммарная площадь квартир в домах реновации составит около 146 тысяч квадратных метров. Жилье там получат около 5,3 тысячи человек.В настоящий момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ. В их рамках реорганизуют территории суммарной площадью более 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250925/efimov-2044108529.html
https://ria.ru/20250925/efimov-2044110120.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: жилой квартал с инфраструктурой построят в районе Внуково
Ефимов: жилой квартал с инфраструктурой построят по КРТ в Новой Москве
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жилой квартал с объектами инфраструктуры построят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что проект
реализуют вблизи деревни Шельбутово в районе Внуково.
"На четырех участках общей площадью 46,3 гектара построят свыше 400 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них более половины – почти 248 тысяч "квадратов" – придется на дома для реализации программы реновации. В составе жилого квартала также возведут необходимую инфраструктуру, включая социальные объекты. В результате это позволит создать 3,6 тысячи рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
По его словам, ожидается, что вложения в развитие площадок составят 70,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 1,5 миллиарда рублей.
В сообщении указывается, что суммарная площадь квартир в домах реновации составит около 146 тысяч квадратных метров. Жилье там получат около 5,3 тысячи человек.
В настоящий момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ. В их рамках реорганизуют территории суммарной площадью более 4,2 тысячи гектаров.