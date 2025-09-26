https://ria.ru/20250926/efimov-2044388186.html

Ефимов: жилой квартал с инфраструктурой построят в районе Внуково

Ефимов: жилой квартал с инфраструктурой построят в районе Внуково - РИА Новости, 26.09.2025

Ефимов: жилой квартал с инфраструктурой построят в районе Внуково

Жилой квартал с объектами инфраструктуры построят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T09:12:00+03:00

2025-09-26T09:12:00+03:00

2025-09-26T09:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жилой квартал с объектами инфраструктуры построят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что проект реализуют вблизи деревни Шельбутово в районе Внуково."На четырех участках общей площадью 46,3 гектара построят свыше 400 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них более половины – почти 248 тысяч "квадратов" – придется на дома для реализации программы реновации. В составе жилого квартала также возведут необходимую инфраструктуру, включая социальные объекты. В результате это позволит создать 3,6 тысячи рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, ожидается, что вложения в развитие площадок составят 70,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 1,5 миллиарда рублей.В сообщении указывается, что суммарная площадь квартир в домах реновации составит около 146 тысяч квадратных метров. Жилье там получат около 5,3 тысячи человек.В настоящий момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ. В их рамках реорганизуют территории суммарной площадью более 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250925/efimov-2044108529.html

https://ria.ru/20250925/efimov-2044110120.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)