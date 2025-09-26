https://ria.ru/20250926/efimov-2044386374.html
Ефимов: свыше 20 жилых комплексов по реновации построили летом 2025 года
Ефимов: свыше 20 жилых комплексов по реновации построили летом 2025 года
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве летом 2025 года по программе реновации построили 23 жилых комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Летом этого года в восьми округах столицы появилось 23 новостройки по программе реновации жилой площадью около 400 тысяч квадратных метров. Так, в Юго-Восточном административном округе возвели пять жилых комплексов, еще четыре – в Северо-Восточном. По три новостройки появились на востоке и северо-западе столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в 2025 году по программе реновации планируют построить около 2 миллионов квадратных метров жилья.Новостройки, которые возвели за лето, находятся в 20 районах Москвы, всего в них около 7 тысяч квартир. В Кузьминках, Лосиноостровском и Южном Тушине построили по два ЖК, в остальных районах по одному, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом доме по программе реновации, который находится в районе Проспект Вернадского.
Ефимов: свыше 20 жилых комплексов по реновации построили летом 2025 года
