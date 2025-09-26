https://ria.ru/20250926/efimov-2044386374.html

Ефимов: свыше 20 жилых комплексов по реновации построили летом 2025 года

Ефимов: свыше 20 жилых комплексов по реновации построили летом 2025 года - РИА Новости, 26.09.2025

Ефимов: свыше 20 жилых комплексов по реновации построили летом 2025 года

В Москве летом 2025 года по программе реновации построили 23 жилых комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T11:12:00+03:00

2025-09-26T11:12:00+03:00

2025-09-26T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_0:96:2182:1323_1920x0_80_0_0_f84de39ebdb81aab7e0a84f96b398d9c.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве летом 2025 года по программе реновации построили 23 жилых комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Летом этого года в восьми округах столицы появилось 23 новостройки по программе реновации жилой площадью около 400 тысяч квадратных метров. Так, в Юго-Восточном административном округе возвели пять жилых комплексов, еще четыре – в Северо-Восточном. По три новостройки появились на востоке и северо-западе столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в 2025 году по программе реновации планируют построить около 2 миллионов квадратных метров жилья.Новостройки, которые возвели за лето, находятся в 20 районах Москвы, всего в них около 7 тысяч квартир. В Кузьминках, Лосиноостровском и Южном Тушине построили по два ЖК, в остальных районах по одному, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом доме по программе реновации, который находится в районе Проспект Вернадского.

https://ria.ru/20250924/efimov-2043961299.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы