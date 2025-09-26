Рейтинг@Mail.ru
Более 100 участков дорог, ведущих к турместам Подмосковья, обновили
date 2025-09-26
Более 100 участков дорог, ведущих к турместам Подмосковья, обновили
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Более 100 участков региональных дорог к туристическим объектам и достопримечательностям Подмосковья отремонтировали в рамках ремонтного сезона специалисты "Мосавтодора", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы по замене покрытия провели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", на ряде дорог еще продолжается нанесение разметки. "Дорожники обновили более 300 километров асфальтобетонного покрытия на 116 участках дорог, которые обеспечивают проезд жителей и гостей региона к местным достопримечательностям, культурным и историческим памятникам. Теперь путь к музеям, церквям, монастырям, соборам, усадьбам, национальным паркам, заповедникам и другим местам притяжения стал гораздо комфортнее", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что поддержание дорог в нормативном состоянии значительно повышает привлекательность туристических маршрутов и сделает путешествия по Подмосковью удобнее и приятнее. Специалисты "Мосавтодора" заменили порядка 40 километров покрытия на 11 участках региональных дорог, которые ведут к шести национальным паркам: Лосиному острову, урочищу "Три ручья", Приокско-Террасному заповеднику, заказнику "Таруса", национальному парку "Завидово" и "Аринкинскому" заказнику. Также в Наро-Фоминске отремонтировали дорогу, ведущую к Верейскому кремлю. В Одинцовском округе обновлен подъезд к усадьбе Большие Вяземы, связанной с именами царской семьи Романовых и выдающихся деятелей русской культуры. А в Пушкинском округе положили новое покрытие на Старом Ярославском шоссе, которое ведет к Дому купцов Аигиных в деревне Талицы и древнему Стефано-Махрищскому монастырю, знаменитого своей богатой историей и архитектурой. Кроме того, любители природы оценят новый участок дороги на Тураевском шоссе в городе Лыткарине: отсюда удобно добираться до местного парка культуры и отдыха, а также лесопарков Волкуша и Томилинский.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Более 100 участков региональных дорог к туристическим объектам и достопримечательностям Подмосковья отремонтировали в рамках ремонтного сезона специалисты "Мосавтодора", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы по замене покрытия провели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", на ряде дорог еще продолжается нанесение разметки.
"Дорожники обновили более 300 километров асфальтобетонного покрытия на 116 участках дорог, которые обеспечивают проезд жителей и гостей региона к местным достопримечательностям, культурным и историческим памятникам. Теперь путь к музеям, церквям, монастырям, соборам, усадьбам, национальным паркам, заповедникам и другим местам притяжения стал гораздо комфортнее", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что поддержание дорог в нормативном состоянии значительно повышает привлекательность туристических маршрутов и сделает путешествия по Подмосковью удобнее и приятнее.
Специалисты "Мосавтодора" заменили порядка 40 километров покрытия на 11 участках региональных дорог, которые ведут к шести национальным паркам: Лосиному острову, урочищу "Три ручья", Приокско-Террасному заповеднику, заказнику "Таруса", национальному парку "Завидово" и "Аринкинскому" заказнику.
Также в Наро-Фоминске отремонтировали дорогу, ведущую к Верейскому кремлю. В Одинцовском округе обновлен подъезд к усадьбе Большие Вяземы, связанной с именами царской семьи Романовых и выдающихся деятелей русской культуры.
А в Пушкинском округе положили новое покрытие на Старом Ярославском шоссе, которое ведет к Дому купцов Аигиных в деревне Талицы и древнему Стефано-Махрищскому монастырю, знаменитого своей богатой историей и архитектурой. Кроме того, любители природы оценят новый участок дороги на Тураевском шоссе в городе Лыткарине: отсюда удобно добираться до местного парка культуры и отдыха, а также лесопарков Волкуша и Томилинский.
