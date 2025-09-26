В ООН заявили о поддержке продления ДСНВ
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. ООН поддерживает любое продление действия основных договоров по разоружению, ответил на вопрос РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"ООН поддерживает любое продление действия основных договоров в области разоружения", - сказал он.
Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия, подчеркнул российский лидер.
Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства. РФ полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью, отметил Путин.
