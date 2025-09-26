Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили о поддержке продления ДСНВ - РИА Новости, 26.09.2025
19:52 26.09.2025
В ООН заявили о поддержке продления ДСНВ
ООН поддерживает любое продление действия основных договоров по разоружению, ответил на вопрос РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 26.09.2025
в мире
россия
сша
владимир путин
стефан дюжаррик
оон
ООН, 26 сен - РИА Новости. ООН поддерживает любое продление действия основных договоров по разоружению, ответил на вопрос РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "ООН поддерживает любое продление действия основных договоров в области разоружения", - сказал он. Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия, подчеркнул российский лидер. Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства. РФ полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью, отметил Путин.
россия
сша
в мире, россия, сша, владимир путин, стефан дюжаррик, оон
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик, ООН
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
ООН, 26 сен - РИА Новости. ООН поддерживает любое продление действия основных договоров по разоружению, ответил на вопрос РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"ООН поддерживает любое продление действия основных договоров в области разоружения", - сказал он.
Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия, подчеркнул российский лидер.
Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства. РФ полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью, отметил Путин.
