https://ria.ru/20250926/dogovor-2044697638.html

В ООН заявили о поддержке продления ДСНВ

В ООН заявили о поддержке продления ДСНВ - РИА Новости, 26.09.2025

В ООН заявили о поддержке продления ДСНВ

ООН поддерживает любое продление действия основных договоров по разоружению, ответил на вопрос РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T19:52:00+03:00

2025-09-26T19:52:00+03:00

2025-09-26T19:52:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир путин

стефан дюжаррик

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 26 сен - РИА Новости. ООН поддерживает любое продление действия основных договоров по разоружению, ответил на вопрос РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "ООН поддерживает любое продление действия основных договоров в области разоружения", - сказал он. Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия, подчеркнул российский лидер. Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства. РФ полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью, отметил Путин.

https://ria.ru/20250923/dsnv-2043735849.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир путин, стефан дюжаррик, оон