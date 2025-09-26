Трамп заявил, что может поменять города ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
11:40 26.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Трамп может поменять города ЧМ-2026 по футболу из-за вопроса безопасности

© AP Photo / Evan Vucci — Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что менее чем за год до начала чемпионата мира 2026 года по футболу он может поменять американские города, которые должны принять турнир, если сочтет их небезопасными.
В разговоре со СМИ Трамп пообещал, что чемпионат мира будет "очень безопасным", а затем добавил, что может вмешаться и лишить города права проводить матчи турнира, если они "не будут сотрудничать", например, Сиэтл и Сан-Франциско, которые не поддерживают иммиграционную политику его администрации.
"Но мы позаботимся об их безопасности. Ими управляют радикальные сумасшедшие с левого фланга, которые не знают, что делают", - цитирует Трампа The Athletic.
Американская часть турнира должна пройти в 11 городах. Они связаны с Международной федерацией футбола (ФИФА) контрактами, которые не допускают обычного расторжения. В ФИФА пока не комментировали заявление Трампа.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир в США, Канаде и Мексике будет продолжаться с 15 июня по 13 июля.
