Международный буддийский форум собрал более 400 делегатов
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
14:37 26.09.2025 (обновлено: 14:43 26.09.2025)
Международный буддийский форум собрал более 400 делегатов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международный буддийский форум, который проходит с 25 по 28 сентября в Элисте, собрал более 400 делегатов из разных стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Международный буддийский форум собрал более 400 делегатов из разных стран", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко отметил, что в Калмыкии исторически сильны духовные традиции буддизма, и регион по праву является одним из его крупнейших центров в Европе. "Сегодня буддийская община России бережно хранит бесценное духовное наследие предков, их самобытное искусство и обычаи, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, укрепление семейных ценностей, воспитание молодежи, восстанавливает старинные и строит новые обители, реализует просветительские и образовательные проекты", - добавил вице-премьер. Во время форума вместе с экспертами участники обсуждают современное исследование буддизма и его философские аспекты, буддийскую культуру и историю, сохранение института монашества, развитие внутреннего и международного туризма.
© РИА Новости / Мерген Бембинов | Перейти в медиабанкЦеремония открытия III Международного буддийского форума
Церемония открытия III Международного буддийского форума - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Мерген Бембинов
Перейти в медиабанк
Церемония открытия III Международного буддийского форума
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международный буддийский форум, который проходит с 25 по 28 сентября в Элисте, собрал более 400 делегатов из разных стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Международный буддийский форум собрал более 400 делегатов из разных стран", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
© РИА Новости / Мерген Бембинов | Перейти в медиабанкМонахи во время открытия III Международного буддийского форума в Элисте
Монахи во время открытия III Международного буддийского форума в Элисте - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Мерген Бембинов
Перейти в медиабанк
Монахи во время открытия III Международного буддийского форума в Элисте
Чернышенко отметил, что в Калмыкии исторически сильны духовные традиции буддизма, и регион по праву является одним из его крупнейших центров в Европе.
"Сегодня буддийская община России бережно хранит бесценное духовное наследие предков, их самобытное искусство и обычаи, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, укрепление семейных ценностей, воспитание молодежи, восстанавливает старинные и строит новые обители, реализует просветительские и образовательные проекты", - добавил вице-премьер.
Во время форума вместе с экспертами участники обсуждают современное исследование буддизма и его философские аспекты, буддийскую культуру и историю, сохранение института монашества, развитие внутреннего и международного туризма.
Путин направил приветствие участникам Международного буддийского форума
