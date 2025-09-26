https://ria.ru/20250926/buddizm-2044577497.html

Международный буддийский форум собрал более 400 делегатов

Международный буддийский форум собрал более 400 делегатов - РИА Новости, 26.09.2025

Международный буддийский форум собрал более 400 делегатов

26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международный буддийский форум, который проходит с 25 по 28 сентября в Элисте, собрал более 400 делегатов из разных стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Международный буддийский форум собрал более 400 делегатов из разных стран", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко отметил, что в Калмыкии исторически сильны духовные традиции буддизма, и регион по праву является одним из его крупнейших центров в Европе. "Сегодня буддийская община России бережно хранит бесценное духовное наследие предков, их самобытное искусство и обычаи, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, укрепление семейных ценностей, воспитание молодежи, восстанавливает старинные и строит новые обители, реализует просветительские и образовательные проекты", - добавил вице-премьер. Во время форума вместе с экспертами участники обсуждают современное исследование буддизма и его философские аспекты, буддийскую культуру и историю, сохранение института монашества, развитие внутреннего и международного туризма.

