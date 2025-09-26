Рейтинг@Mail.ru
В Британии создадут систему защиты подводных кабелей и подлодок, пишет FT
11:56 26.09.2025
В Британии создадут систему защиты подводных кабелей и подлодок, пишет FT
2025-09-26T11:56:00+03:00
2025-09-26T11:56:00+03:00
в мире
великобритания
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Систему защиты подводных кабелей и подлодок хотят создать в Великобритании, она получит название "Атлантический бастион", сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей британских ВМС. "Представители военно-морских сил стремятся получить финансирование на создание нового оборонительного кольца сенсоров и подводных дронов - "Атлантический бастион", чтобы защитить кабели и подводные лодки (ядерной программы - ред.) Trident Великобритании от обнаружения и диверсий", - пишет издание. По его данным, такая инициатива рассматривается на фоне опасений насчет возможных диверсий против морской инфраструктуры страны.
великобритания
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
© Фото : Royal NavyЭсминец "Дефендер" ВМС Великобритании
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Royal Navy
Эсминец "Дефендер" ВМС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Систему защиты подводных кабелей и подлодок хотят создать в Великобритании, она получит название "Атлантический бастион", сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей британских ВМС.
"Представители военно-морских сил стремятся получить финансирование на создание нового оборонительного кольца сенсоров и подводных дронов - "Атлантический бастион", чтобы защитить кабели и подводные лодки (ядерной программы - ред.) Trident Великобритании от обнаружения и диверсий", - пишет издание.
По его данным, такая инициатива рассматривается на фоне опасений насчет возможных диверсий против морской инфраструктуры страны.
В мире
Великобритания
 
 
