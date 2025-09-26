https://ria.ru/20250926/britanija-2044527039.html

В Британии создадут систему защиты подводных кабелей и подлодок, пишет FT

В Британии создадут систему защиты подводных кабелей и подлодок, пишет FT

В Британии создадут систему защиты подводных кабелей и подлодок, пишет FT

Систему защиты подводных кабелей и подлодок хотят создать в Великобритании, она получит название "Атлантический бастион", сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Систему защиты подводных кабелей и подлодок хотят создать в Великобритании, она получит название "Атлантический бастион", сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей британских ВМС. "Представители военно-морских сил стремятся получить финансирование на создание нового оборонительного кольца сенсоров и подводных дронов - "Атлантический бастион", чтобы защитить кабели и подводные лодки (ядерной программы - ред.) Trident Великобритании от обнаружения и диверсий", - пишет издание. По его данным, такая инициатива рассматривается на фоне опасений насчет возможных диверсий против морской инфраструктуры страны.

