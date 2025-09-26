Рейтинг@Mail.ru
В Британии назвали вероятных заказчиков теракта на "Северных потоках"
01:44 26.09.2025 (обновлено: 05:40 26.09.2025)
В Британии назвали вероятных заказчиков теракта на "Северных потоках"
В Британии назвали вероятных заказчиков теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2025
В Британии назвали вероятных заказчиков теракта на "Северных потоках"
Великобритания, США и Норвегия являются наиболее вероятными заказчиками теракта на "Северных потоках" три года назад, в то время как официальные источники... РИА Новости, 26.09.2025
ЛОНДОН, 26 сен - РИА Новости. Великобритания, США и Норвегия являются наиболее вероятными заказчиками теракта на "Северных потоках" три года назад, в то время как официальные источники переполнены дезинформацией об инциденте, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен. "Кто-то точно знает, что случилось с "Северным потоком", кто его разрушил и зачем. Все, что идет из официальных источников - это поток дезинформации. Скорее всего, к инциденту причастны Великобритания, США, Норвегия и/или Украина – либо все вместе, либо кто-то из них", - сказал он. Именно США и Норвегия в наибольшей степени выиграли от сложившейся ситуации, продавая Европе газ по завышенным ценам, добавил Кертен. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Итальянские карабинеры в августе по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором теракта. В сентябре суд Болоньи постановил выдать Кузнецова немецким властям. Адвокат задержанного заявил РИА Новости, что обжаловал решение в Верховном суде.
в мире, сша, норвегия, россия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Норвегия, Россия, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В Британии назвали вероятных заказчиков теракта на "Северных потоках"

Дэвид Кертен заявил, что за подрывом "Севпотоков" могут стоять Британия и США

ЛОНДОН, 26 сен - РИА Новости. Великобритания, США и Норвегия являются наиболее вероятными заказчиками теракта на "Северных потоках" три года назад, в то время как официальные источники переполнены дезинформацией об инциденте, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен.
"Кто-то точно знает, что случилось с "Северным потоком", кто его разрушил и зачем. Все, что идет из официальных источников - это поток дезинформации. Скорее всего, к инциденту причастны Великобритания, США, Норвегия и/или Украина – либо все вместе, либо кто-то из них", - сказал он.
Запад не называет заказчиков терактов на "Северных потоках", заявил посол
Именно США и Норвегия в наибольшей степени выиграли от сложившейся ситуации, продавая Европе газ по завышенным ценам, добавил Кертен.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Итальянские карабинеры в августе по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором теракта. В сентябре суд Болоньи постановил выдать Кузнецова немецким властям. Адвокат задержанного заявил РИА Новости, что обжаловал решение в Верховном суде.
Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал "Северные потоки"
