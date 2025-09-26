Рейтинг@Mail.ru
Волгоградский губернатор поздравил медуниверситет с 90-летием
26.09.2025
16:24 26.09.2025
ВОЛГОГРАД, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил коллектив Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ) с 90-летием, отметив вклад преподавателей и выпускников в развитие здравоохранения региона и страны, сообщает в пятницу пресс-служба администрации области. По данным администрации, Бочаров со сцены поздравил коллектив ВолГМУ с 90-летием, вручив орден "За заслуги перед Волгоградской областью" за высокие достижения в сфере высшего образования. По информации региональных властей, сотрудники университета получили почетный знак "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" и медаль ордена "За заслуги перед Волгоградской областью". "Почти 50-тысячная команда талантливых выпускников медуниверситета ежедневно выполняет задачи по оказанию медицинской помощи жителям Волгоградской области, всей нашей страны и мира, посвящает себя науке, управленческой, методической и просветительской деятельности, занимается по-настоящему любимым делом", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Губернатор отметил, что опыт и традиции, заложенные преподавателями и первыми выпускниками вуза, которые выполняли свой профессиональный долг в годы Великой Отечественный войны, помогают молодым медикам оказывать помощь участникам специальной военной операции.
ВОЛГОГРАД, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил коллектив Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ) с 90-летием, отметив вклад преподавателей и выпускников в развитие здравоохранения региона и страны, сообщает в пятницу пресс-служба администрации области.
По данным администрации, Бочаров со сцены поздравил коллектив ВолГМУ с 90-летием, вручив орден "За заслуги перед Волгоградской областью" за высокие достижения в сфере высшего образования. По информации региональных властей, сотрудники университета получили почетный знак "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" и медаль ордена "За заслуги перед Волгоградской областью".
"Почти 50-тысячная команда талантливых выпускников медуниверситета ежедневно выполняет задачи по оказанию медицинской помощи жителям Волгоградской области, всей нашей страны и мира, посвящает себя науке, управленческой, методической и просветительской деятельности, занимается по-настоящему любимым делом", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Губернатор отметил, что опыт и традиции, заложенные преподавателями и первыми выпускниками вуза, которые выполняли свой профессиональный долг в годы Великой Отечественный войны, помогают молодым медикам оказывать помощь участникам специальной военной операции.
