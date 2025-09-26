https://ria.ru/20250926/bilayn-2044564881.html

Билайн выступил технологическим партнером РИФ 2025

Билайн выступил технологическим партнером РИФ 2025 - РИА Новости, 26.09.2025

Билайн выступил технологическим партнером РИФ 2025

Билайн выступил технологическим партнером Российского интернет-форума (РИФ) 2025, который прошел с 24 по 26 сентября в Московской области

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Билайн выступил технологическим партнером Российского интернет-форума (РИФ) 2025, который прошел с 24 по 26 сентября в Московской области, сообщает пресс-служба оператора.Оператор с самым надежным покрытием в Московской области* обеспечил работу проводного интернета, Wi-Fi и мобильной связи на площадке.Для бесперебойного функционирования форума Билайн развернул на территории мобильную базовую станцию. Это решение позволило обеспечить участников и организаторов устойчивой голосовой связью и стабильным доступом в интернет. Скорость передачи данных достигала 400 Мбит/с, что было важно для проведения онлайн-трансляций, оперативной работы журналистов и активного взаимодействия гостей между собой и в социальных сетях."РИФ — это всегда концентрация экспертизы и амбициозных планов по развитию Рунета. Соответствовать такому уровню дискуссии можно только делами. Развертывание мобильных базовых станций и обеспечение высокоскоростного канала связи для нас — это демонстрация собственной технологической зрелости. Мы не только говорим о лидерстве* в качестве связи в Подмосковье, но и доказываем его в условиях интенсивной нагрузки, когда это критически важно. Успешная работа нашей инфраструктуры на таком значимом событии — лучший ответ на вопрос, каким должен быть надежный цифровой партнер для отрасли и общества", – отметил технический директор Московского региона Билайна Виктор Емелин.Центральной темой пленарного заседания форума стало развитие "экономики доверия" в российской ИТ-отрасти. Участники дискуссии обсудили, каким будет цифровое будущее и как доверие пользователей станет центральным активом в новой системе цифрового взаимодействия. Стабильная работа цифровой инфраструктуры, обеспеченная Билайн, стала технической основой для этого диалога.Также в рамках деловой программы прошли сессии, посвященные трендам в ИТ, регулированию, кибербезопасности, креативным индустриям и развитию сфер EdTech и TravelTech.* По итогам независимого исследования компании DMTEL, Билайн лидирует по покрытию, а также качеству услуг голосовой связи и мобильного интернета в Московской области. Исследование проводилось в Московской области в период с 19 июня по 10 июля 2024 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSxXLDydY

2025

