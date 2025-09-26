Рейтинг@Mail.ru
Над тремя регионами сбили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 26.09.2025 (обновлено: 17:58 26.09.2025)
Над тремя регионами сбили шесть украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, два - над Брянской и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, два - над Брянской и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать шестого сентября 2025 года в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Над тремя регионами сбили шесть украинских беспилотников

Силы ПВО за два часа сбили шесть украинских беспилотников над тремя регионами РФ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, два - над Брянской и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать шестого сентября 2025 года в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
