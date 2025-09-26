Над тремя регионами сбили шесть украинских беспилотников

https://ria.ru/20250926/bespilotniki-2044658759.html

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, два - над Брянской и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать шестого сентября 2025 года в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

