В МИД Белоруссии объяснили, для чего разместят "Орешник"

Глава МИД Рыженков: Белоруссия разместит Орешник для гарантии безопасности
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Белоруссия вынуждена разместить на своей территории "Орешник", чтобы гарантировать свою безопасность, Минск не ввязывается в гонку вооружений и не провоцирует конфронтацию, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.
"Нам не оставили выбора. Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность. В этих же целях на территории Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты "Орешник". Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, подписанный в 2024 году Белоруссией и Россией Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование для защиты любых видов оружия, включая ядерное.
Рыженков напомнил, что в рамках новой парадигмы международных отношений были выработаны гарантии безопасности и новые принципы сотрудничества. В их числе и нерасширение НАТО на Восток, и создание ОБСЕ с ее принципом неделимости безопасности, и Будапештский меморандум, в котором странам, отказавшимся от ядерного оружия, в том числе Белоруссии, были даны гарантии, обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения, а также от экономического принуждения.
"Однако сегодня все гарантии и принципы растоптаны. Пока мы в СССР и в первые годы своей независимости разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие, утилизировали при их помощи обычные вооружения, мины, на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. Сегодня уже и ставят мины на нашей границе - в Польше, Литве и Латвии. Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, в том числе Беларуси, были проигнорированы. Чему итогом сегодня стал беспрецедентный накал противоречий, в том числе в нашей Европе", - сказал министр.
Рыженков задался вопросом, почему сегодня все больше стран говорят о возрастающей роли ядерного фактора в мире.
"Потому что в условиях отсутствия у государств надежных гарантий безопасности и реальных мер доверия именно ядерное оружие становится последним средством, которое даже без применения способно сдержать потенциального агрессора. И мы видим, как это работает", - сказал он.
По его словам, чтобы не допустить дальнейшей ядерной эскалации нужна только целенаправленная работа по выработке надежных гарантий безопасности для всех без исключения стран.
