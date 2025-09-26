https://ria.ru/20250926/belaes-2044573966.html

Белорусская АЭС может войти в работу по замкнутому топливному циклу

Белорусская АЭС может войти в работу по замкнутому топливному циклу

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Белорусская АЭС может войти в комплекс работ "Росатома" по замкнутому ядерному топливному циклу, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "При этом возможен и должен быть к исполнению принят и второй путь, когда мы создаём распределённую. По миру, распределённую по странам систему замкнутого топливного цикла, например, вовлекая белорусскую станцию в Островце в наши программы по переработке топлива", - сказал Лихачев на пленарной сессии "Все начинается с атома" глобального атомного форума "Мировая атомная неделя".

