Рейтинг@Mail.ru
Белорусская АЭС может войти в работу по замкнутому топливному циклу - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/belaes-2044573966.html
Белорусская АЭС может войти в работу по замкнутому топливному циклу
Белорусская АЭС может войти в работу по замкнутому топливному циклу - РИА Новости, 26.09.2025
Белорусская АЭС может войти в работу по замкнутому топливному циклу
Белорусская АЭС может войти в комплекс работ "Росатома" по замкнутому ядерному топливному циклу, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:28:00+03:00
2025-09-26T14:28:00+03:00
в мире
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:86:1152:734_1920x0_80_0_0_bc068d136080d11afe684cca583a24af.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Белорусская АЭС может войти в комплекс работ "Росатома" по замкнутому ядерному топливному циклу, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "При этом возможен и должен быть к исполнению принят и второй путь, когда мы создаём распределённую. По миру, распределённую по странам систему замкнутого топливного цикла, например, вовлекая белорусскую станцию в Островце в наши программы по переработке топлива", - сказал Лихачев на пленарной сессии "Все начинается с атома" глобального атомного форума "Мировая атомная неделя".
https://ria.ru/20250926/putin-2044552044.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c73bb5a947e0563e99c16a794c899916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, белоруссия
В мире, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белорусская АЭС, Белоруссия
Белорусская АЭС может войти в работу по замкнутому топливному циклу

Лихачев: БелАЭС может войти в работу по замкнутому ядерному топливному циклу

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Белорусская АЭС может войти в комплекс работ "Росатома" по замкнутому ядерному топливному циклу, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"При этом возможен и должен быть к исполнению принят и второй путь, когда мы создаём распределённую. По миру, распределённую по странам систему замкнутого топливного цикла, например, вовлекая белорусскую станцию в Островце в наши программы по переработке топлива", - сказал Лихачев на пленарной сессии "Все начинается с атома" глобального атомного форума "Мировая атомная неделя".
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин прокомментировал идею создания новой АЭС в Белоруссии
Вчера, 13:33
 
В миреАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Белорусская АЭСБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала