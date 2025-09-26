Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР - РИА Новости, 26.09.2025
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
12:30 26.09.2025
Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР
Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР - РИА Новости, 26.09.2025
Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина от имени депутатов поздравила генконсула КНР в Екатеринбурге Ло Шисюна и в его... РИА Новости, 26.09.2025
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
китай
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина от имени депутатов поздравила генконсула КНР в Екатеринбурге Ло Шисюна и в его лице китайский народ с 76-й годовщиной образования Китайской Народной Республики, которое отмечается 1 октября, сообщает пресс-служба регпарламента. Торжество по случаю празднования пройдет в Екатеринбурге в пятницу. "Китай — давний партнер Свердловской области. Наше взаимодействие осуществляется на основе межправительственных, межпарламентских и межмуниципальных соглашений. Большую роль в развитии двусторонних отношений сыграло открытие в 2009 году генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге", — говорится в поздравительной телеграмме Бабушкиной. Там же отмечается, что сотрудничество Среднего Урала с республикой динамично развивается в промышленной кооперации и торговле, в сферах науки и образовании, культуры и спорта. Эффективной торгово-промышленной платформой стало российско-китайское ЭКСПО. Председатель Заксобрания выразила уверенность, что партнерство продолжит укрепляться, приобретая все более открытый характер, а общие усилия и в дальнейшем будут способствовать развитию России и Китая. Многое для укрепления контактов межрегионального уровня делается и по линии парламентского взаимодействия. В 2005 году состоялась первая встреча депутатов Законодательного собрания Свердловской области и парламентариев Собрания Народных Представителей провинции Хэйлунцзян. Активные парламентские контакты с Китайской Народной Республикой продолжают расширяться по настоящее время. В августе 2024 года региональный парламент посетила официальная делегация постоянного комитета муниципального собрания народных представителей Гуанчжоу. Бабушкина договорилась с главой делегации – заместителем председателя постоянного комитета муниципального собрания народных представителей Гуанчжоу Юй Шаовэнем подписать меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Это, по мнению, спикера Заксобрания даст возможность более детально изучить законодательства и, главное, применять это для развития действующих торгово-экономических, научных, образовательных и культурные соглашений.
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкПредседатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Бабушкина: поправки в закон Свердловской области помогут защитить жителей
25 сентября, 14:44
