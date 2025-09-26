https://ria.ru/20250926/babushkina-2044536906.html
Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР
Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР - РИА Новости, 26.09.2025
Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина от имени депутатов поздравила генконсула КНР в Екатеринбурге Ло Шисюна и в его... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:30:00+03:00
2025-09-26T12:30:00+03:00
2025-09-26T12:30:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_df62e75673b54877ac78a1d19ea88c2b.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина от имени депутатов поздравила генконсула КНР в Екатеринбурге Ло Шисюна и в его лице китайский народ с 76-й годовщиной образования Китайской Народной Республики, которое отмечается 1 октября, сообщает пресс-служба регпарламента. Торжество по случаю празднования пройдет в Екатеринбурге в пятницу. "Китай — давний партнер Свердловской области. Наше взаимодействие осуществляется на основе межправительственных, межпарламентских и межмуниципальных соглашений. Большую роль в развитии двусторонних отношений сыграло открытие в 2009 году генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге", — говорится в поздравительной телеграмме Бабушкиной. Там же отмечается, что сотрудничество Среднего Урала с республикой динамично развивается в промышленной кооперации и торговле, в сферах науки и образовании, культуры и спорта. Эффективной торгово-промышленной платформой стало российско-китайское ЭКСПО. Председатель Заксобрания выразила уверенность, что партнерство продолжит укрепляться, приобретая все более открытый характер, а общие усилия и в дальнейшем будут способствовать развитию России и Китая. Многое для укрепления контактов межрегионального уровня делается и по линии парламентского взаимодействия. В 2005 году состоялась первая встреча депутатов Законодательного собрания Свердловской области и парламентариев Собрания Народных Представителей провинции Хэйлунцзян. Активные парламентские контакты с Китайской Народной Республикой продолжают расширяться по настоящее время. В августе 2024 года региональный парламент посетила официальная делегация постоянного комитета муниципального собрания народных представителей Гуанчжоу. Бабушкина договорилась с главой делегации – заместителем председателя постоянного комитета муниципального собрания народных представителей Гуанчжоу Юй Шаовэнем подписать меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Это, по мнению, спикера Заксобрания даст возможность более детально изучить законодательства и, главное, применять это для развития действующих торгово-экономических, научных, образовательных и культурные соглашений.
https://ria.ru/20250925/babushkina-2044296537.html
свердловская область
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_fc806fe6416f7b6f242edbf7e1c26ace.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, людмила бабушкина , китай
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина , Китай
Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР
Людмила Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина от имени депутатов поздравила генконсула КНР в Екатеринбурге Ло Шисюна и в его лице китайский народ с 76-й годовщиной образования Китайской Народной Республики, которое отмечается 1 октября, сообщает пресс-служба регпарламента.
Торжество по случаю празднования пройдет в Екатеринбурге в пятницу.
"Китай — давний партнер Свердловской области. Наше взаимодействие осуществляется на основе межправительственных, межпарламентских и межмуниципальных соглашений. Большую роль в развитии двусторонних отношений сыграло открытие в 2009 году генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге", — говорится в поздравительной телеграмме Бабушкиной.
Там же отмечается, что сотрудничество Среднего Урала с республикой динамично развивается в промышленной кооперации и торговле, в сферах науки и образовании, культуры и спорта. Эффективной торгово-промышленной платформой стало российско-китайское ЭКСПО.
Председатель Заксобрания выразила уверенность, что партнерство продолжит укрепляться, приобретая все более открытый характер, а общие усилия и в дальнейшем будут способствовать развитию России и Китая.
Многое для укрепления контактов межрегионального уровня делается и по линии парламентского взаимодействия. В 2005 году состоялась первая встреча депутатов Законодательного собрания Свердловской области и парламентариев Собрания Народных Представителей провинции Хэйлунцзян. Активные парламентские контакты с Китайской Народной Республикой продолжают расширяться по настоящее время.
В августе 2024 года региональный парламент посетила официальная делегация постоянного комитета муниципального собрания народных представителей Гуанчжоу. Бабушкина договорилась с главой делегации – заместителем председателя постоянного комитета муниципального собрания народных представителей Гуанчжоу Юй Шаовэнем подписать меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Это, по мнению, спикера Заксобрания даст возможность более детально изучить законодательства и, главное, применять это для развития действующих торгово-экономических, научных, образовательных и культурные соглашений.