https://ria.ru/20250926/babushkina-2044536906.html

Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР

Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР - РИА Новости, 26.09.2025

Бабушкина поздравила китайских дипломатов с Днем образования КНР

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина от имени депутатов поздравила генконсула КНР в Екатеринбурге Ло Шисюна и в его... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T12:30:00+03:00

2025-09-26T12:30:00+03:00

2025-09-26T12:30:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_df62e75673b54877ac78a1d19ea88c2b.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина от имени депутатов поздравила генконсула КНР в Екатеринбурге Ло Шисюна и в его лице китайский народ с 76-й годовщиной образования Китайской Народной Республики, которое отмечается 1 октября, сообщает пресс-служба регпарламента. Торжество по случаю празднования пройдет в Екатеринбурге в пятницу. "Китай — давний партнер Свердловской области. Наше взаимодействие осуществляется на основе межправительственных, межпарламентских и межмуниципальных соглашений. Большую роль в развитии двусторонних отношений сыграло открытие в 2009 году генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге", — говорится в поздравительной телеграмме Бабушкиной. Там же отмечается, что сотрудничество Среднего Урала с республикой динамично развивается в промышленной кооперации и торговле, в сферах науки и образовании, культуры и спорта. Эффективной торгово-промышленной платформой стало российско-китайское ЭКСПО. Председатель Заксобрания выразила уверенность, что партнерство продолжит укрепляться, приобретая все более открытый характер, а общие усилия и в дальнейшем будут способствовать развитию России и Китая. Многое для укрепления контактов межрегионального уровня делается и по линии парламентского взаимодействия. В 2005 году состоялась первая встреча депутатов Законодательного собрания Свердловской области и парламентариев Собрания Народных Представителей провинции Хэйлунцзян. Активные парламентские контакты с Китайской Народной Республикой продолжают расширяться по настоящее время. В августе 2024 года региональный парламент посетила официальная делегация постоянного комитета муниципального собрания народных представителей Гуанчжоу. Бабушкина договорилась с главой делегации – заместителем председателя постоянного комитета муниципального собрания народных представителей Гуанчжоу Юй Шаовэнем подписать меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Это, по мнению, спикера Заксобрания даст возможность более детально изучить законодательства и, главное, применять это для развития действующих торгово-экономических, научных, образовательных и культурные соглашений.

https://ria.ru/20250925/babushkina-2044296537.html

свердловская область

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, людмила бабушкина , китай