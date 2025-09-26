https://ria.ru/20250926/avstrija-2044536737.html

Лидер австрийских правых призвал к сближению Европы и России, пишут СМИ

2025-09-26T12:29:00+03:00

ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Лидер самой популярной в Австрии правой АПС (Австрийской партии свободы, нем. FPÖ) Герберт Кикль заявил о необходимости изменить подход к отношениям с Россией и указал на "окно возможностей" для сближения Европы и Москвы, пишет австрийская газета Der Standard. По словам политика, отказ президента США Дональда Трампа уделять внимание европейским вопросам создает шанс для нового диалога. "Сейчас открыто окно возможностей, чтобы попытаться сблизить Европу и Россию. Ранее этого долгое время не хотели американцы. Целью должна стать общая система безопасности вместо новой холодной войны или, не дай бог, третьей мировой. И мы ведь действительно живём с Россией на одном континенте. Россия не растворится в воздухе", - заявил Кикль в интервью австрийскому информационному агентству APA, которое цитирует Der Standard. По словам лидера АПС, нужно сделать попытку. "Возможно, ее примут, возможно, нет. Но не попробовать - значит сознательно допустить серьезную ошибку", - пояснил он. Кикль также предостерег Европу от поспешных военных ответов на инциденты с якобы российскими беспилотниками. "Не стоит принимать решения сгоряча, которые могут привести к полной эскалации. Надо брать пример с Кеннеди в Карибский кризис", - отметил он. Главная задача Австрии, по его словам, - укреплять и расширять собственный нейтралитет.

в мире, россия, европа, австрия