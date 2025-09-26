Рейтинг@Mail.ru
В Армении задержали подозреваемого в убийстве оппозиционного политика
16:57 26.09.2025
В Армении задержали подозреваемого в убийстве оппозиционного политика
В Армении задержали подозреваемого в убийстве оппозиционного политика - РИА Новости, 26.09.2025
В Армении задержали подозреваемого в убийстве оппозиционного политика
По делу об убийстве оппозиционного политика, главы поселка Паракар в Армении есть задержанный, сообщил онлайн-изданию 24news.am начальник криминальной полиции... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:57:00+03:00
2025-09-26T16:57:00+03:00
ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости. По делу об убийстве оппозиционного политика, главы поселка Паракар в Армении есть задержанный, сообщил онлайн-изданию 24news.am начальник криминальной полиции республики Вардан Варданян. Глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством, произошедшем в том же селе несколько месяцев назад. "Мы провели множество оперативно-разыскных и следственных мероприятий. Есть задержанный. Дело связано с межличностными отношениями и является продолжением февральских событий (убийства – ред.)", - заявил Варданян. По данным армянских СМИ, задержанный – Нарек Оганян, брат убитого в феврале в Мердзаване Григора Оганяна. Убитый был двоюродным братом представителя правящей партии "Гражданский договор" Мгера Ахтояна.
В Армении задержали подозреваемого в убийстве оппозиционного политика

По делу об убийстве оппозиционного политика в Армении задержали подозреваемого

ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости. По делу об убийстве оппозиционного политика, главы поселка Паракар в Армении есть задержанный, сообщил онлайн-изданию 24news.am начальник криминальной полиции республики Вардан Варданян.
Глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством, произошедшем в том же селе несколько месяцев назад.
"Мы провели множество оперативно-разыскных и следственных мероприятий. Есть задержанный. Дело связано с межличностными отношениями и является продолжением февральских событий (убийства – ред.)", - заявил Варданян.
По данным армянских СМИ, задержанный – Нарек Оганян, брат убитого в феврале в Мердзаване Григора Оганяна. Убитый был двоюродным братом представителя правящей партии "Гражданский договор" Мгера Ахтояна.
В Союзе армян России прокомментировали убийство главы общины Паракар
