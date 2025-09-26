В Армении задержали подозреваемого в убийстве оппозиционного политика

https://ria.ru/20250926/armeniya-2044636543.html

ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости. По делу об убийстве оппозиционного политика, главы поселка Паракар в Армении есть задержанный, сообщил онлайн-изданию 24news.am начальник криминальной полиции республики Вардан Варданян. Глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством, произошедшем в том же селе несколько месяцев назад. "Мы провели множество оперативно-разыскных и следственных мероприятий. Есть задержанный. Дело связано с межличностными отношениями и является продолжением февральских событий (убийства – ред.)", - заявил Варданян. По данным армянских СМИ, задержанный – Нарек Оганян, брат убитого в феврале в Мердзаване Григора Оганяна. Убитый был двоюродным братом представителя правящей партии "Гражданский договор" Мгера Ахтояна.

