Армения ищет проекты малых модульных АЭС
2025-09-26T01:36:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армения ищет проекты малых модульных АЭС, обсуждает эту тему с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Роль атомной энергетики растет, и уже глобально считается атомная энергетика экологической энергетикой. И, действительно, для нашей страны тоже атомная энергетика очень важна... Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов. И, конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией. Мы очень эффективно сотрудничаем с корпорацией "Росатом", - заявил Пашинян на встрече с Путиным в Кремле.
