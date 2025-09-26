Рейтинг@Mail.ru
Армения ищет проекты малых модульных АЭС - РИА Новости, 26.09.2025
01:36 26.09.2025
Армения ищет проекты малых модульных АЭС
армения
россия
никол пашинян
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армения ищет проекты малых модульных АЭС, обсуждает эту тему с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Роль атомной энергетики растет, и уже глобально считается атомная энергетика экологической энергетикой. И, действительно, для нашей страны тоже атомная энергетика очень важна... Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов. И, конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией. Мы очень эффективно сотрудничаем с корпорацией "Росатом", - заявил Пашинян на встрече с Путиным в Кремле.
армения, россия, никол пашинян, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Армения, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армения ищет проекты малых модульных АЭС, обсуждает эту тему с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Роль атомной энергетики растет, и уже глобально считается атомная энергетика экологической энергетикой. И, действительно, для нашей страны тоже атомная энергетика очень важна... Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов. И, конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией. Мы очень эффективно сотрудничаем с корпорацией "Росатом", - заявил Пашинян на встрече с Путиным в Кремле.
Путин и Пашинян обсудили работу Армянской АЭС
