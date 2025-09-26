https://ria.ru/20250926/arest-2044595030.html

Суд на Урале арестовал экс-гендиректора дочки "Облкоммунэнерго"

Суд на Урале арестовал экс-гендиректора дочки "Облкоммунэнерго" - РИА Новости, 26.09.2025

Суд на Урале арестовал экс-гендиректора дочки "Облкоммунэнерго"

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал бывшего гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антона...

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал бывшего гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антона Боликова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить, отправить Антона Боликова под стражу", – озвучила решение судья.Судья уточнила, что его арестовали до 15 ноября.Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Боликов.В среду Верх-Исетский районный суд столицы Урала продлил срок задержания Носкову и Боликову еще на 72 часа, а Черных и Боброва инстанция отправила под стражу по 15 ноября. Адвокаты отправленных под стражу заявляли журналистам, что планируют обжаловать такое решение.На заседании в пятницу судья приобщила к материалам дела положительные характеристики Боликова и копию загранпаспорта, который аннулирован. Следователь сообщил, что Боликову уже предъявлено обвинение, и просил все-таки заключить под стражу фигуранта.При этом Боликов заявил, что, согласно обвинению, "Черных якобы дала указание о необходимости создания группы", однако, по его словам, ни Черных, ни Боброва он лично не знает и вину не признаёт. Его адвокат сказал судье, что обвинение не конкретизировано: не указаны ни точное место совершения преступления, ни сумма.В пятницу Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга освободил из-под стражи Носкова, в его случае следователь отказался от выдвинутого ранее требования отправить фигуранта в СИЗО.

екатеринбург, урал, общество, москва