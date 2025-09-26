https://ria.ru/20250926/afganistan-2044480606.html
Россия, Китай, Иран и Пакистан на ГА ООН обсуждают афганскую проблематику
ООН, 26 сен - РИА Новости. Консультации России, Китая, Ирана и Пакистана по афганской проблематике проходят на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. "Рассчитываю, что обменяемся оценками ситуации в Афганистане в свете ситуации, которая развивается достаточно быстро. И наш диалог всегда был полезен. Уверен, что и сегодня мы обменяемся оценками и наметим дальнейшие шаги", - сказал в начале встречи глава МИД РФ Сергей Лавров. Далее встреча перешла в закрытый для прессы формат.
