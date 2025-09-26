Рейтинг@Mail.ru
Россия, Китай, Иран и Пакистан на ГА ООН обсуждают афганскую проблематику - РИА Новости, 26.09.2025
07:00 26.09.2025
Россия, Китай, Иран и Пакистан на ГА ООН обсуждают афганскую проблематику
Консультации России, Китая, Ирана и Пакистана по афганской проблематике проходят на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 26.09.2025
ООН, 26 сен - РИА Новости. Консультации России, Китая, Ирана и Пакистана по афганской проблематике проходят на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. "Рассчитываю, что обменяемся оценками ситуации в Афганистане в свете ситуации, которая развивается достаточно быстро. И наш диалог всегда был полезен. Уверен, что и сегодня мы обменяемся оценками и наметим дальнейшие шаги", - сказал в начале встречи глава МИД РФ Сергей Лавров. Далее встреча перешла в закрытый для прессы формат.
Россия, Китай, Иран и Пакистан на ГА ООН обсуждают афганскую проблематику

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан
23 апреля, 13:37
 
