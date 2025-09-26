"Аэрофлот" выполнил первые рейсы из Краснодара в Ереван и Стамбул

https://ria.ru/20250926/aeroflot-2044692123.html

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первые полеты из Краснодара в Ереван и Стамбул, будет летать в Турцию и Армению из столицы Кубани ежедневно, сообщила пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" выполнил первые полёты из Краснодара в Ереван... из Краснодара в Стамбул", - говорится в Telegram-канале компании. В своих публикациях перевозчик сообщает, что рейсы в Армению и Турцию из международного аэропорта Краснодара будет выполнять на ежедневной основе. Уточняется, что оба рейса были выполнены с практически 100% загрузкой. Также компания сообщила, что для международных рейсов из аэропорта Краснодара используются лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес". Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.

