"Аэрофлот" открыл отдельную стойку регистрации для пассажиров с животными

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла в московском аэропорту "Шереметьево" отдельную стойку регистрации для пассажиров внутренних рейсов с животными, сообщила компания. "Аэрофлот" открыл в аэропорту "Шереметьево" стойку регистрации для пассажиров с животными. Теперь у пассажиров, которые летят с питомцами по России, есть возможность пройти предполетные формальности не в общем потоке, а на отдельной стойке №349, где их обслужат специалисты авиакомпании", - говорится в Telergam-канале "Аэрофлота". На специальной стойке будут проверять соответствие документов и контейнера для животного требованиям авиакомпании. Там же будет происходить оформление питомцев для перелета и выдача посадочного талона. "На первоначальном этапе услуга будет предоставляться на одной стойке в базовом столичном аэропорту "Аэрофлота". В перспективе авиакомпания планирует открыть в "Шереметьево" дополнительную стойку для пассажиров международных рейсов", - уточняется в сообщении.

