"Аэрофлот" открыл отдельную стойку регистрации для пассажиров с животными
12:27 26.09.2025
"Аэрофлот" открыл отдельную стойку регистрации для пассажиров с животными
"Аэрофлот" открыл отдельную стойку регистрации для пассажиров с животными
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла в московском аэропорту "Шереметьево" отдельную стойку регистрации для пассажиров внутренних рейсов с животными, сообщила компания.
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла в московском аэропорту "Шереметьево" отдельную стойку регистрации для пассажиров внутренних рейсов с животными, сообщила компания. "Аэрофлот" открыл в аэропорту "Шереметьево" стойку регистрации для пассажиров с животными. Теперь у пассажиров, которые летят с питомцами по России, есть возможность пройти предполетные формальности не в общем потоке, а на отдельной стойке №349, где их обслужат специалисты авиакомпании", - говорится в Telergam-канале "Аэрофлота". На специальной стойке будут проверять соответствие документов и контейнера для животного требованиям авиакомпании. Там же будет происходить оформление питомцев для перелета и выдача посадочного талона. "На первоначальном этапе услуга будет предоставляться на одной стойке в базовом столичном аэропорту "Аэрофлота". В перспективе авиакомпания планирует открыть в "Шереметьево" дополнительную стойку для пассажиров международных рейсов", - уточняется в сообщении.
аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" открыл отдельную стойку регистрации для пассажиров с животными

В Шереметьеве открылась стойка регистрации для пассажиров с животными

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла в московском аэропорту "Шереметьево" отдельную стойку регистрации для пассажиров внутренних рейсов с животными, сообщила компания.
"Аэрофлот" открыл в аэропорту "Шереметьево" стойку регистрации для пассажиров с животными. Теперь у пассажиров, которые летят с питомцами по России, есть возможность пройти предполетные формальности не в общем потоке, а на отдельной стойке №349, где их обслужат специалисты авиакомпании", - говорится в Telergam-канале "Аэрофлота".
На специальной стойке будут проверять соответствие документов и контейнера для животного требованиям авиакомпании. Там же будет происходить оформление питомцев для перелета и выдача посадочного талона.
"На первоначальном этапе услуга будет предоставляться на одной стойке в базовом столичном аэропорту "Аэрофлота". В перспективе авиакомпания планирует открыть в "Шереметьево" дополнительную стойку для пассажиров международных рейсов", - уточняется в сообщении.
Акция "Аэрофлота" по перевозке животных из приютов домой стала бессрочной
22 сентября, 12:01
22 сентября, 12:01
 
Аэрофлот
Шереметьево (аэропорт)
 
 
