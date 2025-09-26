https://ria.ru/20250926/administratsiya--2044524403.html

Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила сообщения об обысках

Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила сообщения об обысках - РИА Новости, 26.09.2025

Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила сообщения об обысках

Администрация Нижнего Новгорода не подтверждает информацию о проведении обысков, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T11:47:00+03:00

2025-09-26T11:47:00+03:00

2025-09-26T12:04:00+03:00

нижний новгород

россия

сочи

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746867521_0:104:3456:2048_1920x0_80_0_0_69a14ca023ade8a4d9c8e22e15abf12f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Администрация Нижнего Новгорода не подтверждает информацию о проведении обысков, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в Сочи задержан бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокман, подозреваемый в получении взяток, и якобы его доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий, а в администрации города прошли обыски."Информацию о проведении обысков в администрации Нижнего Новгорода не подтверждаем", - сообщили в пресс-службе мэрии.Агентство пока не располагает комментарием регионального СУСК РФ.

https://ria.ru/20250925/dagestan-2044268410.html

https://ria.ru/20250827/kuznetsov-2037784872.html

нижний новгород

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, россия, сочи, общество