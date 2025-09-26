Рейтинг@Mail.ru
Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила сообщения об обысках
11:47 26.09.2025 (обновлено: 12:04 26.09.2025)
Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила сообщения об обысках
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Администрация Нижнего Новгорода не подтверждает информацию о проведении обысков, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в Сочи задержан бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокман, подозреваемый в получении взяток, и якобы его доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий, а в администрации города прошли обыски."Информацию о проведении обысков в администрации Нижнего Новгорода не подтверждаем", - сообщили в пресс-службе мэрии.Агентство пока не располагает комментарием регионального СУСК РФ.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Администрация Нижнего Новгорода не подтверждает информацию о проведении обысков, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в Сочи задержан бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокман, подозреваемый в получении взяток, и якобы его доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий, а в администрации города прошли обыски.
"Информацию о проведении обысков в администрации Нижнего Новгорода не подтверждаем", - сообщили в пресс-службе мэрии.
Агентство пока не располагает комментарием регионального СУСК РФ.
