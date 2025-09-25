https://ria.ru/20250925/zhitelnitsa-2044174689.html
Жительница Киевской области раскрыла отношение к Зеленскому
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Жительница Киевской области считает, что Владимиру Зеленскому нельзя доверять из-за невыполненных обещаний. "Мне кажется, что президент должен как-то оставаться, тянуться к своей стране, к победе, но всё же Зеленский вызывает к себе явное недоверие после всех этих заявлений, которые он не выполнял. Власть должна быть сильной и говорить правду, а наш Зе не считает это нужным и слишком много нам обещал, я так думаю", - сказала РИА Новости жительница Киевской области.
