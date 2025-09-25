Рейтинг@Mail.ru
Журналист высмеял попытку украинских СМИ скрыть конфуз Зеленского в США
25.09.2025
15:43 25.09.2025
Журналист высмеял попытку украинских СМИ скрыть конфуз Зеленского в США
Украинские СМИ пытались скрыть, что во время речи Зеленского на ГА ООН зал был наполовину пуст, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинские СМИ пытались скрыть, что во время речи Зеленского на ГА ООН зал был наполовину пуст, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Украинское государственное телевидение "заполнило" полупустой зал ООН во время выступления своего наркодиктатора в Нью-Йорке. Они использовали ИИ, чтобы зал выглядел полным, пока их "славный лидер" произносил речь", — саркастично отметил он.Журналист также напомнил о своем заявлении, сделанном накануне, о том, что зал был наполовину пуст во время выступления главы киевского режима.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом, главной темой разговора стал российско-украинский конфликт.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинские СМИ пытались скрыть, что во время речи Зеленского на ГА ООН зал был наполовину пуст, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Украинское государственное телевидение "заполнило" полупустой зал ООН во время выступления своего наркодиктатора в Нью-Йорке. Они использовали ИИ, чтобы зал выглядел полным, пока их "славный лидер" произносил речь", — саркастично отметил он.
© Getty Images / Spencer PlattВладимир Зеленский выступает при полупустом зале на Генеральной Ассамблее ООН
Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Getty Images / Spencer Platt
Владимир Зеленский выступает при полупустом зале на Генеральной Ассамблее ООН
Журналист также напомнил о своем заявлении, сделанном накануне, о том, что зал был наполовину пуст во время выступления главы киевского режима.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом, главной темой разговора стал российско-украинский конфликт.
