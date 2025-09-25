https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044314288.html
Журналист высмеял попытку украинских СМИ скрыть конфуз Зеленского в США
Журналист высмеял попытку украинских СМИ скрыть конфуз Зеленского в США - РИА Новости, 25.09.2025
Журналист высмеял попытку украинских СМИ скрыть конфуз Зеленского в США
Украинские СМИ пытались скрыть, что во время речи Зеленского на ГА ООН зал был наполовину пуст, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинские СМИ пытались скрыть, что во время речи Зеленского на ГА ООН зал был наполовину пуст, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Украинское государственное телевидение "заполнило" полупустой зал ООН во время выступления своего наркодиктатора в Нью-Йорке. Они использовали ИИ, чтобы зал выглядел полным, пока их "славный лидер" произносил речь", — саркастично отметил он.Журналист также напомнил о своем заявлении, сделанном накануне, о том, что зал был наполовину пуст во время выступления главы киевского режима.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом, главной темой разговора стал российско-украинский конфликт.
