Зеленский лжет западным журналистам, заявил депутат Рады
Гончаренко: Зеленский врет Западу о борьбе с коррупцией на Украине
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский лжет западным журналистам, рассказывая об отсутствии коррупции на Украине и якобы проводимой борьбе с нею, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
В качестве подтверждения своих слов депутат упомянул фрагмент свежего интервью Зеленского американскому телеканалу Fox News, в котором тот отрицал проблемы с коррупцией на Украине и называл себя главным борцом с ней.
"Мощно врет Владимир Александрович на Fox News... Разве не его "Слуги" (партия Зеленского "Слуга народа" -ред.) несколько месяцев назад по прямому указанию пытались уничтожить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры?... Зеленскому хватает наглости рассказывать, что он сам - главный защитник антикоррупционных органов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*.
Депутат также ссылается на недавнюю статью издания Economist, рассказывавшую о разрушении доверия украинского общества к власти после попытки Зеленского ограничить антикоррупционные органы страны. "Как неудобно", - добавил Гончаренко*.
Ранее Economist, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что доверие между обществом и правительством на Украине разрушилось, в частности, этому поспособствовало подписание Зеленским в июле закона об ограничениях антикоррупционных органов на Украине.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
