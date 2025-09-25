Мэр Тбилиси сделал новое заявление о Зеленском
Мэр Тбилиси Каладзе: Зеленскому придется ответить за сделанное с Украиной
Каха Каладзе. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется ответить за то, что он сделал с Украиной, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует Interpress Georgia.
"Зеленский должен посмотреть на свою страну, рассказать о том, что он потерял, что он сделал со своим народом, со своей страной <...> Конечно, пройдет время, и ему придется ответить", — сказал он.
Кроме того, Каладзе призвал оставить Грузию в покое.
В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там якобы ухудшается.
В понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.
