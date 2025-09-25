Рейтинг@Mail.ru
Мэр Тбилиси сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 25.09.2025 (обновлено: 13:47 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044275411.html
Мэр Тбилиси сделал новое заявление о Зеленском
Мэр Тбилиси сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 25.09.2025
Мэр Тбилиси сделал новое заявление о Зеленском
Владимиру Зеленскому придется ответить за то, что он сделал с Украиной, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует Interpress Georgia. "Зеленский должен... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T13:23:00+03:00
2025-09-25T13:47:00+03:00
в мире
тбилиси
владимир зеленский
каха каладзе (мэр тбилиси)
украина
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980350470_7:54:814:508_1920x0_80_0_0_352b278e4038ad99b0a3968bd86f2f55.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется ответить за то, что он сделал с Украиной, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует Interpress Georgia. "Зеленский должен посмотреть на свою страну, рассказать о том, что он потерял, что он сделал со своим народом, со своей страной &lt;...&gt; Конечно, пройдет время, и ему придется ответить", — сказал он. Кроме того, Каладзе призвал оставить Грузию в покое. В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там якобы ухудшается. В понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.
https://ria.ru/20250925/ukraina-2044196367.html
https://ria.ru/20250925/ukraina-2044206937.html
тбилиси
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980350470_1:33:840:662_1920x0_80_0_0_4803d9d38f53881b3a2b8ac39eba0028.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, владимир зеленский, каха каладзе (мэр тбилиси), украина, грузия
В мире, Тбилиси, Владимир Зеленский, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Украина, Грузия
Мэр Тбилиси сделал новое заявление о Зеленском

Мэр Тбилиси Каладзе: Зеленскому придется ответить за сделанное с Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКаха Каладзе
Каха Каладзе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Каха Каладзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется ответить за то, что он сделал с Украиной, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует Interpress Georgia.

"Зеленский должен посмотреть на свою страну, рассказать о том, что он потерял, что он сделал со своим народом, со своей страной <...> Конечно, пройдет время, и ему придется ответить", — сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине
Вчера, 08:57
Кроме того, Каладзе призвал оставить Грузию в покое.

В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там якобы ухудшается.

В понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.
Президент США Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
СМИ рассказали, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
Вчера, 09:45
 
В миреТбилисиВладимир ЗеленскийКаха Каладзе (мэр Тбилиси)УкраинаГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала