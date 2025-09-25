https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044275411.html

Мэр Тбилиси сделал новое заявление о Зеленском

Мэр Тбилиси сделал новое заявление о Зеленском

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется ответить за то, что он сделал с Украиной, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует Interpress Georgia. "Зеленский должен посмотреть на свою страну, рассказать о том, что он потерял, что он сделал со своим народом, со своей страной <...> Конечно, пройдет время, и ему придется ответить", — сказал он. Кроме того, Каладзе призвал оставить Грузию в покое. В среду, выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там якобы ухудшается. В понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.

