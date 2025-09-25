Рейтинг@Mail.ru
25.09.2025

Замглавы Госдепа не упомянула конфликт на Украине на заседании G20
20:33 25.09.2025
Замглавы Госдепа не упомянула конфликт на Украине на заседании G20
в мире
сша
украина
большая двадцатка
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Заместитель государственного секретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер не упомянула конфликт на Украине в своем выступлении в рамках заседания глав МИД "Большой двадцатки" (G20), передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия. Выступление замглавы госдепа в рамках совещания на полях Генассамблеи ООН было посвящено приоритетам работы G20 и предстоящего председательства США в организации. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа призывает всех членов G20 вернуться к первоначальным принципам… ради экономической кооперации", - заявила Хукер. Она добавила, что "Двадцатка" под предстоящим председательством США уйдет от вопросов "инклюзивности и гендерного равенства", сфокусировавшись на укреплении экономик членов G20. "Вместе мы принесем рост, стабильность и процветание", - заключила Хукер.
в мире, сша, украина, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Заместитель государственного секретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер не упомянула конфликт на Украине в своем выступлении в рамках заседания глав МИД "Большой двадцатки" (G20), передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия.
Выступление замглавы госдепа в рамках совещания на полях Генассамблеи ООН было посвящено приоритетам работы G20 и предстоящего председательства США в организации.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа призывает всех членов G20 вернуться к первоначальным принципам… ради экономической кооперации", - заявила Хукер.
Она добавила, что "Двадцатка" под предстоящим председательством США уйдет от вопросов "инклюзивности и гендерного равенства", сфокусировавшись на укреплении экономик членов G20.
"Вместе мы принесем рост, стабильность и процветание", - заключила Хукер.
Лавров выступил на заседании глав МИД стран G20
