Замглавы Госдепа не упомянула конфликт на Украине на заседании G20

ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Заместитель государственного секретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер не упомянула конфликт на Украине в своем выступлении в рамках заседания глав МИД "Большой двадцатки" (G20), передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия. Выступление замглавы госдепа в рамках совещания на полях Генассамблеи ООН было посвящено приоритетам работы G20 и предстоящего председательства США в организации. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа призывает всех членов G20 вернуться к первоначальным принципам… ради экономической кооперации", - заявила Хукер. Она добавила, что "Двадцатка" под предстоящим председательством США уйдет от вопросов "инклюзивности и гендерного равенства", сфокусировавшись на укреплении экономик членов G20. "Вместе мы принесем рост, стабильность и процветание", - заключила Хукер.
