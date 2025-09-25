https://ria.ru/20250925/zasedanie-2044421969.html

Замглавы Госдепа не упомянула конфликт на Украине на заседании G20

Замглавы Госдепа не упомянула конфликт на Украине на заседании G20 - РИА Новости, 25.09.2025

Замглавы Госдепа не упомянула конфликт на Украине на заседании G20

Заместитель государственного секретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер не упомянула конфликт на Украине в своем выступлении в рамках заседания глав РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T20:33:00+03:00

2025-09-25T20:33:00+03:00

2025-09-25T20:33:00+03:00

в мире

сша

украина

большая двадцатка

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg

ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Заместитель государственного секретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер не упомянула конфликт на Украине в своем выступлении в рамках заседания глав МИД "Большой двадцатки" (G20), передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия. Выступление замглавы госдепа в рамках совещания на полях Генассамблеи ООН было посвящено приоритетам работы G20 и предстоящего председательства США в организации. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа призывает всех членов G20 вернуться к первоначальным принципам… ради экономической кооперации", - заявила Хукер. Она добавила, что "Двадцатка" под предстоящим председательством США уйдет от вопросов "инклюзивности и гендерного равенства", сфокусировавшись на укреплении экономик членов G20. "Вместе мы принесем рост, стабильность и процветание", - заключила Хукер.

https://ria.ru/20250925/lavrov-2044400147.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон