Правительство Вологодской области опровергло задержание замгубернатора - РИА Новости, 25.09.2025
21:23 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/zamgubernator-2044434488.html
Правительство Вологодской области опровергло задержание замгубернатора
Заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Родионов находится в четверг на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 25.09.2025
происшествия
вологодская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Родионов находится в четверг на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы задержан заместитель губернатора Вологодской области Родионов по подозрению в хищении на предыдущей должности. "Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире", - говорится в официальном заявлении пресс-службы правительства Вологодской области.
вологодская область
происшествия, вологодская область
Происшествия, Вологодская область
© Фото : Дмитрий Родионов/ВКонтактеДмитрий Родионов
© Фото : Дмитрий Родионов/ВКонтакте
Дмитрий Родионов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Родионов находится в четверг на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы задержан заместитель губернатора Вологодской области Родионов по подозрению в хищении на предыдущей должности.
"Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире", - говорится в официальном заявлении пресс-службы правительства Вологодской области.
