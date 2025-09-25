https://ria.ru/20250925/zamgubernator-2044434488.html

Правительство Вологодской области опровергло задержание замгубернатора

Заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Родионов находится в четверг на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 25.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Родионов находится в четверг на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы задержан заместитель губернатора Вологодской области Родионов по подозрению в хищении на предыдущей должности. "Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире", - говорится в официальном заявлении пресс-службы правительства Вологодской области.

