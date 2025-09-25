https://ria.ru/20250925/zaklyuchennye-2044191411.html
В Харьковской области уничтожили подразделения заключенных 92-й бригады ВСУ
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали украинские отряды, сформированные из экс-заключенных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ практически полностью уничтожены подразделения "Шквал", состоящие из бывших заключенных", — рассказал собеседник агентства.По его словам, они составляли основную ударную силу в бригаде — теперь ее наступательный потенциал значительно снизился.Там же, к западу от населенного пункта Синельниково, провалилась контратака украинской 57-й бригады, из-за которой противнику пришлось отойти на исходные позиции.Всего, по данным Минобороны, российские войска за сутки нанесли поражение ВСУ в районе населенных пунктов Бочково, Волчанск, Охримовка, Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка и Староверовка в Харьковской области.
