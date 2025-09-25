Рейтинг@Mail.ru
Би-би-си сбросила маски, раскручивая программу MI6, заявила Захарова - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/zakharova-2044312982.html
Би-би-си сбросила маски, раскручивая программу MI6, заявила Захарова
Би-би-си сбросила маски, раскручивая программу MI6, заявила Захарова - РИА Новости, 25.09.2025
Би-би-си сбросила маски, раскручивая программу MI6, заявила Захарова
Британская вещательная корпорация Би-би-си окончательно сбросила маски, раскручивая на своих ресурсах программу разведслужбы MI6 по вербовке шпионов, заявила... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:34:00+03:00
2025-09-25T15:34:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
би-би-си
британская разведывательная служба mi6
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Британская вещательная корпорация Би-би-си окончательно сбросила маски, раскручивая на своих ресурсах программу разведслужбы MI6 по вербовке шпионов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее газета Times сообщила, что британская служба разведки MI6 планирует создать специальную платформу в даркнете для вербовки шпионов, в том числе в России. Как отмечает Захарова, к раскрутке этой программы были привлечены в том числе ресурсы Би-би-си. "Удивило во всей этой истории то, что Би-би-си перестала даже формально притворяться и окончательно сбросила маски. Впрочем, об исторически тесных связях между британскими разведывательными структурами и журналистами мы уже писали", - написала она в своем Telegram-канале. Как напомнила официальный представитель МИД России, даркнет традиционно используется для распространения противоправного контента и совершения преступных сделок. При этом она отметила, что даркнет давно используют, например, в ЦРУ. "Вместе с тем открытая популяризация такого ресурса и тесная интеграция с "рупором правды" и "символом непогрешимости" - Би-би-си - превращают эту историю в преступление против свободы слова и совести", - добавила она. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в Британии осознанно толкают людей на совершение преступлений. При этом она предложила назвать инициативу MI6, получившую название Silent Courier, проще – " Где вы, предатели?".
https://ria.ru/20250924/zaharova-2044160412.html
https://ria.ru/20250628/zakharova-2025996383.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, би-би-си, британская разведывательная служба mi6, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Мария Захарова, Би-би-си, Британская разведывательная служба MI6, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Би-би-си сбросила маски, раскручивая программу MI6, заявила Захарова

Захарова: Би-би-си подтвердила сотрудничество с разведкой, рекламируя MI6

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Британская вещательная корпорация Би-би-си окончательно сбросила маски, раскручивая на своих ресурсах программу разведслужбы MI6 по вербовке шпионов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета Times сообщила, что британская служба разведки MI6 планирует создать специальную платформу в даркнете для вербовки шпионов, в том числе в России.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Захарова посоветовала фон дер Ляйен усадить Киев за стол переговоров
24 сентября, 23:33
Как отмечает Захарова, к раскрутке этой программы были привлечены в том числе ресурсы Би-би-си.
"Удивило во всей этой истории то, что Би-би-си перестала даже формально притворяться и окончательно сбросила маски. Впрочем, об исторически тесных связях между британскими разведывательными структурами и журналистами мы уже писали", - написала она в своем Telegram-канале.
Как напомнила официальный представитель МИД России, даркнет традиционно используется для распространения противоправного контента и совершения преступных сделок. При этом она отметила, что даркнет давно используют, например, в ЦРУ.
"Вместе с тем открытая популяризация такого ресурса и тесная интеграция с "рупором правды" и "символом непогрешимости" - Би-би-си - превращают эту историю в преступление против свободы слова и совести", - добавила она.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в Британии осознанно толкают людей на совершение преступлений. При этом она предложила назвать инициативу MI6, получившую название Silent Courier, проще – " Где вы, предатели?".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Захарова высказалась о новой главе MI6, предки которой были нацистами
28 июня, 11:02
 
В миреРоссияМария ЗахароваБи-би-сиБританская разведывательная служба MI6Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала