Би-би-си сбросила маски, раскручивая программу MI6, заявила Захарова

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Британская вещательная корпорация Би-би-си окончательно сбросила маски, раскручивая на своих ресурсах программу разведслужбы MI6 по вербовке шпионов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее газета Times сообщила, что британская служба разведки MI6 планирует создать специальную платформу в даркнете для вербовки шпионов, в том числе в России. Как отмечает Захарова, к раскрутке этой программы были привлечены в том числе ресурсы Би-би-си. "Удивило во всей этой истории то, что Би-би-си перестала даже формально притворяться и окончательно сбросила маски. Впрочем, об исторически тесных связях между британскими разведывательными структурами и журналистами мы уже писали", - написала она в своем Telegram-канале. Как напомнила официальный представитель МИД России, даркнет традиционно используется для распространения противоправного контента и совершения преступных сделок. При этом она отметила, что даркнет давно используют, например, в ЦРУ. "Вместе с тем открытая популяризация такого ресурса и тесная интеграция с "рупором правды" и "символом непогрешимости" - Би-би-си - превращают эту историю в преступление против свободы слова и совести", - добавила она. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в Британии осознанно толкают людей на совершение преступлений. При этом она предложила назвать инициативу MI6, получившую название Silent Courier, проще – " Где вы, предатели?".

россия

