Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны натовцам

Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны натовцам - РИА Новости, 25.09.2025

Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны натовцам

Территории, утрату которых отрицает Владимир Зеленский, нужны не жителям Украины, а британцам и натовцам, срывающим мирный процесс с 2022 года, заявила... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T15:11:00+03:00

2025-09-25T15:11:00+03:00

2025-09-25T15:22:00+03:00

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Территории, утрату которых отрицает Владимир Зеленский, нужны не жителям Украины, а британцам и натовцам, срывающим мирный процесс с 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс", - написала она в своем Telegram-канале.Как отметила Захарова, оставшиеся на Украине люди и думать не хотят про эти территории. По ее словам, если бы они были нужны украинцам, те бы не уезжали в Европу сотнями тысяч."Остатки тех, кто находится на Украине, не то, что про эти "территории" думать не хотят, а только и мечтают, чтобы людоловы, отправляющие их на якобы бой за "территории", сдохли", - добавила она.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

