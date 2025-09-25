Рейтинг@Mail.ru
Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны натовцам - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 25.09.2025 (обновлено: 15:22 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/zakharova-2044305068.html
Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны натовцам
Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны натовцам - РИА Новости, 25.09.2025
Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны натовцам
Территории, утрату которых отрицает Владимир Зеленский, нужны не жителям Украины, а британцам и натовцам, срывающим мирный процесс с 2022 года, заявила... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:11:00+03:00
2025-09-25T15:22:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
мария захарова
оон
владимир путин
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Территории, утрату которых отрицает Владимир Зеленский, нужны не жителям Украины, а британцам и натовцам, срывающим мирный процесс с 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс", - написала она в своем Telegram-канале.Как отметила Захарова, оставшиеся на Украине люди и думать не хотят про эти территории. По ее словам, если бы они были нужны украинцам, те бы не уезжали в Европу сотнями тысяч."Остатки тех, кто находится на Украине, не то, что про эти "территории" думать не хотят, а только и мечтают, чтобы людоловы, отправляющие их на якобы бой за "территории", сдохли", - добавила она.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250924/zaharova-2044160412.html
https://ria.ru/20250924/zaharova-2043909730.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, оон, владимир путин, республика крым
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, ООН, Владимир Путин, Республика Крым
Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны натовцам

Захарова: территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны только натовцам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Территории, утрату которых отрицает Владимир Зеленский, нужны не жителям Украины, а британцам и натовцам, срывающим мирный процесс с 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс", - написала она в своем Telegram-канале.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Захарова посоветовала фон дер Ляйен усадить Киев за стол переговоров
24 сентября, 23:33
Как отметила Захарова, оставшиеся на Украине люди и думать не хотят про эти территории. По ее словам, если бы они были нужны украинцам, те бы не уезжали в Европу сотнями тысяч.
"Остатки тех, кто находится на Украине, не то, что про эти "территории" думать не хотят, а только и мечтают, чтобы людоловы, отправляющие их на якобы бой за "территории", сдохли", - добавила она.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Захарова ответила на критику Трампа в адрес Евросоюза
24 сентября, 08:51
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваООНВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала