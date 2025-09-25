https://ria.ru/20250925/zaderzhanie-2044383809.html

В Владимирской области задержали подозреваемых в незаконном лишении свободы

В Владимирской области задержали подозреваемых в незаконном лишении свободы

РЯЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Двое подозреваемых в незаконном лишении свободы 18 человек, которых они заставляли работать, отбирая у них деньги, задержаны во Владимирской области, сообщило СУСК по региону."В Октябрьском межрайонном следственном отделе регионального управления СК возбуждены уголовные дела в отношении двух мужчин 1993 года рождения, уроженцев Ивановской области и Ковровского района Владимирской области, по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) и пунктам "а", "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору, двух или более лиц)", - сообщается в Telegram-канале СУСК.По предварительным данным следствия, подозреваемые в период с 2022 года по настоящее время "удерживали 18 лиц, прибывших из различных регионов и не имеющих устойчивых социальных связей, в многоквартирном доме на улице Фейгина города Владимира, который являлся нежилым и в дальнейшем планировался под снос".Как отмечает СУСК, мужчины обеспечивали удерживаемых одеждой, продуктами и вещами первой необходимости, получая за выполняемые этими людьми работы на одном из предприятий города деньги, которыми распоряжались по своему усмотрению. Уточняется, что таким образом они присвоили более 1 миллиона рублей.Фигуранты задержаны, решается вопрос о мере пресечения.Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Владимирской области, ведомством контролируется расследование дела, а также организована проверка деятельности предпринимателей и организации, где трудились граждане. Кроме того, будет дана оценка мерам, принятым местной властью и владельцем объектов недвижимости по ограничению доступа в аварийные или расселенные многоквартирные дома.

