https://ria.ru/20250925/zaderzhanie-2044207286.html
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене - РИА Новости, 25.09.2025
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, работавшего на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T09:46:00+03:00
2025-09-25T09:46:00+03:00
2025-09-25T10:43:00+03:00
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044217910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79f4bccedc92d16f360b8a8bf6edffe2.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, работавшего на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены", — говорится в релизе. По данным спецслужбы, фигурант связался через Telegram с сотрудником ГУР Минобороны Украины и продавал ему данные о критически важной инфраструктуре Мордовии. Кроме того, он передал сведения о сотруднике республиканского главка МВД, чтобы организовать его убийство. Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, суд отправил его под стражу.Расследование продолжается, чтобы выяснить, причастен ли он к другим преступлениям.
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
https://ria.ru/20250918/gosizmena-2042631048.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044217910_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_333cb6ac9caa0dfaa3d87ad3159da130.jpg
Кадры задержания в Мордовии сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене
Кадры задержания в Мордовии сотрудника российской IT-компании, который сотрудничал с украинской разведкой, публикует ФСБ России.
2025-09-25T09:46
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене
ФСБ: в Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене