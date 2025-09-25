Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене
09:46 25.09.2025 (обновлено: 10:43 25.09.2025)
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене - РИА Новости, 25.09.2025
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, работавшего на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, работавшего на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены", — говорится в релизе. По данным спецслужбы, фигурант связался через Telegram с сотрудником ГУР Минобороны Украины и продавал ему данные о критически важной инфраструктуре Мордовии. Кроме того, он передал сведения о сотруднике республиканского главка МВД, чтобы организовать его убийство. Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, суд отправил его под стражу.Расследование продолжается, чтобы выяснить, причастен ли он к другим преступлениям.
украина
россия
Кадры задержания в Мордовии сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене
Кадры задержания в Мордовии сотрудника российской IT-компании, который сотрудничал с украинской разведкой, публикует ФСБ России.
украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене

ФСБ: в Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, работавшего на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, фигурант связался через Telegram с сотрудником ГУР Минобороны Украины и продавал ему данные о критически важной инфраструктуре Мордовии.
Кроме того, он передал сведения о сотруднике республиканского главка МВД, чтобы организовать его убийство.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, суд отправил его под стражу.
Расследование продолжается, чтобы выяснить, причастен ли он к другим преступлениям.
