В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене

В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, работавшего на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, работавшего на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены", — говорится в релизе. По данным спецслужбы, фигурант связался через Telegram с сотрудником ГУР Минобороны Украины и продавал ему данные о критически важной инфраструктуре Мордовии. Кроме того, он передал сведения о сотруднике республиканского главка МВД, чтобы организовать его убийство. Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, суд отправил его под стражу.Расследование продолжается, чтобы выяснить, причастен ли он к другим преступлениям.

