11:43 25.09.2025 (обновлено: 11:47 25.09.2025)
RuStore договорился с японскими компаниями о публикации игр в России
ТОКИО, 25 сен – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Российский магазин приложений RuStore заключил предварительные договорённости с японскими компаниями о публикации их игр в РФ, заявил РИА Новости директор по развитию бизнеса Илья Ульянов на полях стартовавшего в четверг в столице Японии Tokyo Game Show 2025. "У нас есть предварительная договорённость с японскими компаниями о публикации их игр в России. Думаю, в ближайшие 2–3 дня мы сможем масштабировать эти договорённости и заключить ещё больше (договоренностей – ред.)", - отметил он. Основной целью участия в выставке Ульянов назвал привлечение японских разработчиков к развитию бизнеса в России. В первую очередь речь идет об играх, однако, по словам собеседника РИА Новости, RuStore публикует приложения различных направлений, если они доступны для российских пользователей и соответствуют законодательству РФ. Отдельное внимание уделяется эксклюзивному контенту. По словам Ульянова, это одно из направлений, интересное и для российских пользователей, и для самого RuStore. "У нас было несколько примеров эксклюзивных игр – около 5–6 тайтлов (от китайских компаний – ред.), вышедших только на RuStore. Компании остались довольны и продолжают работать в этом направлении, готовя новые тайтлы на эксклюзиве", - добавил он. При этом, как заявил собеседник РИА Новости, интерес иностранных компаний к RuStore не только сохраняется, но и растёт. "Два года назад у нас не было тайтлов от китайских или вообще иностранных компаний. Сейчас примерно 50% игр в RuStore – иностранные, и более 60% всех транзакций генерятся именно ими" - подчеркнул Ульянов. Что касается выхода RuStore на зарубежные рынки, то в планах компании на ближайшее время этого нет. "На текущий момент такой цели нет, но в будущем этот вариант может быть рассмотрен", – сказал директор по развитию бизнеса компании. Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты.
ТОКИО, 25 сен – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Российский магазин приложений RuStore заключил предварительные договорённости с японскими компаниями о публикации их игр в РФ, заявил РИА Новости директор по развитию бизнеса Илья Ульянов на полях стартовавшего в четверг в столице Японии Tokyo Game Show 2025.
"У нас есть предварительная договорённость с японскими компаниями о публикации их игр в России. Думаю, в ближайшие 2–3 дня мы сможем масштабировать эти договорённости и заключить ещё больше (договоренностей – ред.)", - отметил он.
Основной целью участия в выставке Ульянов назвал привлечение японских разработчиков к развитию бизнеса в России. В первую очередь речь идет об играх, однако, по словам собеседника РИА Новости, RuStore публикует приложения различных направлений, если они доступны для российских пользователей и соответствуют законодательству РФ.
Отдельное внимание уделяется эксклюзивному контенту. По словам Ульянова, это одно из направлений, интересное и для российских пользователей, и для самого RuStore.
"У нас было несколько примеров эксклюзивных игр – около 5–6 тайтлов (от китайских компаний – ред.), вышедших только на RuStore. Компании остались довольны и продолжают работать в этом направлении, готовя новые тайтлы на эксклюзиве", - добавил он.
При этом, как заявил собеседник РИА Новости, интерес иностранных компаний к RuStore не только сохраняется, но и растёт.
"Два года назад у нас не было тайтлов от китайских или вообще иностранных компаний. Сейчас примерно 50% игр в RuStore – иностранные, и более 60% всех транзакций генерятся именно ими" - подчеркнул Ульянов.
Что касается выхода RuStore на зарубежные рынки, то в планах компании на ближайшее время этого нет.
"На текущий момент такой цели нет, но в будущем этот вариант может быть рассмотрен", – сказал директор по развитию бизнеса компании.
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты.
