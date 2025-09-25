https://ria.ru/20250925/yaponiya-2044244397.html

RuStore договорился с японскими компаниями о публикации игр в России

RuStore договорился с японскими компаниями о публикации игр в России - РИА Новости, 25.09.2025

RuStore договорился с японскими компаниями о публикации игр в России

Российский магазин приложений RuStore заключил предварительные договорённости с японскими компаниями о публикации их игр в РФ, заявил РИА Новости директор по... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T11:43:00+03:00

2025-09-25T11:43:00+03:00

2025-09-25T11:47:00+03:00

россия

япония

владимир путин

apple

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg

ТОКИО, 25 сен – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Российский магазин приложений RuStore заключил предварительные договорённости с японскими компаниями о публикации их игр в РФ, заявил РИА Новости директор по развитию бизнеса Илья Ульянов на полях стартовавшего в четверг в столице Японии Tokyo Game Show 2025. "У нас есть предварительная договорённость с японскими компаниями о публикации их игр в России. Думаю, в ближайшие 2–3 дня мы сможем масштабировать эти договорённости и заключить ещё больше (договоренностей – ред.)", - отметил он. Основной целью участия в выставке Ульянов назвал привлечение японских разработчиков к развитию бизнеса в России. В первую очередь речь идет об играх, однако, по словам собеседника РИА Новости, RuStore публикует приложения различных направлений, если они доступны для российских пользователей и соответствуют законодательству РФ. Отдельное внимание уделяется эксклюзивному контенту. По словам Ульянова, это одно из направлений, интересное и для российских пользователей, и для самого RuStore. "У нас было несколько примеров эксклюзивных игр – около 5–6 тайтлов (от китайских компаний – ред.), вышедших только на RuStore. Компании остались довольны и продолжают работать в этом направлении, готовя новые тайтлы на эксклюзиве", - добавил он. При этом, как заявил собеседник РИА Новости, интерес иностранных компаний к RuStore не только сохраняется, но и растёт. "Два года назад у нас не было тайтлов от китайских или вообще иностранных компаний. Сейчас примерно 50% игр в RuStore – иностранные, и более 60% всех транзакций генерятся именно ими" - подчеркнул Ульянов. Что касается выхода RuStore на зарубежные рынки, то в планах компании на ближайшее время этого нет. "На текущий момент такой цели нет, но в будущем этот вариант может быть рассмотрен", – сказал директор по развитию бизнеса компании. Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты.

https://ria.ru/20250917/razrabotchiki-2042475651.html

https://ria.ru/20250919/roditeli-2042895135.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, владимир путин, apple, google