В Приамурье чиновника заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 25.09.2025
06:14 25.09.2025
В Приамурье чиновника заподозрили в получении взятки
В Приамурье чиновника заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 25.09.2025
В Приамурье чиновника заподозрили в получении взятки
Начальника отдела министерства природных ресурсов Амурской области задержан по подозрению в получении взятки на 700 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T06:14:00+03:00
2025-09-25T06:14:00+03:00
происшествия
амурская область
благовещенск
россия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Начальника отдела министерства природных ресурсов Амурской области задержан по подозрению в получении взятки на 700 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК региона. По данным следствия, с сентября 2023 по апрель 2025 года в Благовещенске чиновник лично получил от предпринимателя в сфере строительства 700 тысяч рублей. Взамен он гарантировал, что минприроды беспрепятственно примет выполненные работы и своевременно их оплатит. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела инвестиционных программ министерства природных ресурсов Амурской области. Должностное лицо подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя)", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
амурская область
благовещенск
россия
происшествия, амурская область, благовещенск, россия
Происшествия, Амурская область, Благовещенск, Россия
В Приамурье чиновника заподозрили в получении взятки

Чиновника из Минприроды Приамурья заподозрили во взятке на 700 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Начальника отдела министерства природных ресурсов Амурской области задержан по подозрению в получении взятки на 700 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК региона.
По данным следствия, с сентября 2023 по апрель 2025 года в Благовещенске чиновник лично получил от предпринимателя в сфере строительства 700 тысяч рублей. Взамен он гарантировал, что минприроды беспрепятственно примет выполненные работы и своевременно их оплатит.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела инвестиционных программ министерства природных ресурсов Амурской области. Должностное лицо подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ПроисшествияАмурская областьБлаговещенскРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала