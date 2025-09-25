https://ria.ru/20250925/vzyatka-2044183628.html
В Приамурье чиновника заподозрили в получении взятки
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Начальника отдела министерства природных ресурсов Амурской области задержан по подозрению в получении взятки на 700 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК региона. По данным следствия, с сентября 2023 по апрель 2025 года в Благовещенске чиновник лично получил от предпринимателя в сфере строительства 700 тысяч рублей. Взамен он гарантировал, что минприроды беспрепятственно примет выполненные работы и своевременно их оплатит. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела инвестиционных программ министерства природных ресурсов Амурской области. Должностное лицо подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя)", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
