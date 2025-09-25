https://ria.ru/20250925/vzryv--2044268280.html
В Сумах прогремел взрыв
Очередной взрыв прозвучал в четверг в Сумах на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прозвучал в четверг в Сумах на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в четверг этот же телеканал сообщал о взрыве в городе. "В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.



украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
