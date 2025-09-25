https://ria.ru/20250925/vystavka-2044380325.html

Выставка "Образы Христа" мастерских Кремля открылась в Москве

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Выставка "Образы Христа", на которой представлены иконы мастерских Московского Кремля XVII – XVIII веков, откроется в среду в Музее имени Андрея Рублева в Москве, сообщила пресс-служба музея. "Зрителям будут представлены выдающиеся произведения русской иконописи с изображением Христа рубежа XVII–XVIII вв, исполненные придворными художниками – иконописцами Оружейной палаты и живописцами Посольского приказа", - сообщили в пресс-службе. В экспозицию вошла икона Спаса Нерукотворного из частного собрания, которая продолжает традиции, заложенные Симоном Ушаковым. "Для разработанной им манеры были характерны пластическая объемная моделировка лика и внимание к анатомическим деталям. Образцы Ушакова, в том числе его иконы Нерукотворного Спаса, служили ориентиром для многих поколений учеников и последователей", - сообщили в пресс-службе. Еще один экспонат из той же частной коллекции - отреставрированный в 2024 году тронный образ Христа Вседержителя. Икона примечательна изображением двух святых и двух преподобных молитвенно предстоящих Спасителю. "Сопоставление коленопреклоненных фигур Сергия Радонежского и Варлаама Хутынского отсылает зрителя к традиции их совместного почитания в Москве и Новгороде со второй половины XV века, а также проводит параллель с надвратной иконой Спасской башни Московского Кремля", - отметили в пресс-службе. На выставке также представлена икона из собрания Музея имени Андрея Рублева, созданная в 1694 году художником, принадлежавшего кругу знаменитого иконописца Посольского приказа Карпа Золотарева. "Этот образ Христа является ярким свидетельством стремления ведущих мастеров того времени повторить в иконописи элементы парадного портрета. Произведения демонстрируют, как в русской иконописи адаптировалась европейская техника масляной живописи", - подчеркнули в пресс-службе музея. Выставка работает с 25 сентября по 2 ноября.

