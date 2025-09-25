Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт оценил возможность наступления ВСУ - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 25.09.2025 (обновлено: 12:59 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/vsu-2044269388.html
Военный эксперт оценил возможность наступления ВСУ
Военный эксперт оценил возможность наступления ВСУ - РИА Новости, 25.09.2025
Военный эксперт оценил возможность наступления ВСУ
Даже передача разведданных со стороны США не позволит Киеву провести серьезное наступление при текущей нехватке вооружений, поделился мнением в беседе с РИА... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:55:00+03:00
2025-09-25T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Даже передача разведданных со стороны США не позволит Киеву провести серьезное наступление при текущей нехватке вооружений, поделился мнением в беседе с РИА Новости президент фонда научных и исторических исследований "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов. В среду газета Wall Street Journal писала, что президенту США Дональду Трампу сообщили о планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США. "Если брать наступление с какими-то решительными целями, то тут мы упираемся в то, что Украина уже фактически с начала президентства Трампа находится в состоянии голодного пайка по основным видам вооружений, боеприпасов, и сами по себе разведданные - достаточно абстрактная величина", - полагает собеседник агентства. Как отмечает эксперт, даже при наличии предоставленной союзниками информации о местах сосредоточения войск или хранения боеприпасов киевскому режиму в первую очередь необходимо иметь средства, чтобы этой информацией воспользоваться. В то же время, подчеркивает Анпилогов, поставки западных вооружений продолжаются, но не имеют былых объемов и формируются без опоры на то, в чем действительно нуждаются в ВСУ. "Сейчас нет даже никаких признаков того, что Украине передается сколь либо значимое количество техники, боеприпасов, снабжения, что позволило бы даже производить авантюру масштаба, например, курского наступления 2024 года. Это все уже в прошлом", - подчеркивает он. В то же время собеседник агентства обращает внимание, что сразу выйти из украинского конфликта западные союзники Киева не могут, поскольку тот, кто признает поражение, будет в том числе и нести ответственность. Кроме того, например, в США еще при предшественнике Трампа Джо Байдене был принят пакет военной помощи для Украины, из которого Киев получил лишь малую долю средств. Остальная же сумма сейчас осваивается в самих США на избирательных кампаниях сенаторов и в развитии военной промышленности страны, добавил эксперт.
https://ria.ru/20250923/vsu--2043667036.html
https://ria.ru/20250925/vsu-2044198111.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_44ca9fbfc5a9cf4f8dbb60a259da6dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт оценил возможность наступления ВСУ

Анпилогов: разведданные из США не помогут Украине провести успешное наступление

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Даже передача разведданных со стороны США не позволит Киеву провести серьезное наступление при текущей нехватке вооружений, поделился мнением в беседе с РИА Новости президент фонда научных и исторических исследований "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов.
В среду газета Wall Street Journal писала, что президенту США Дональду Трампу сообщили о планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении
23 сентября, 08:55
"Если брать наступление с какими-то решительными целями, то тут мы упираемся в то, что Украина уже фактически с начала президентства Трампа находится в состоянии голодного пайка по основным видам вооружений, боеприпасов, и сами по себе разведданные - достаточно абстрактная величина", - полагает собеседник агентства.
Как отмечает эксперт, даже при наличии предоставленной союзниками информации о местах сосредоточения войск или хранения боеприпасов киевскому режиму в первую очередь необходимо иметь средства, чтобы этой информацией воспользоваться. В то же время, подчеркивает Анпилогов, поставки западных вооружений продолжаются, но не имеют былых объемов и формируются без опоры на то, в чем действительно нуждаются в ВСУ.
"Сейчас нет даже никаких признаков того, что Украине передается сколь либо значимое количество техники, боеприпасов, снабжения, что позволило бы даже производить авантюру масштаба, например, курского наступления 2024 года. Это все уже в прошлом", - подчеркивает он.
В то же время собеседник агентства обращает внимание, что сразу выйти из украинского конфликта западные союзники Киева не могут, поскольку тот, кто признает поражение, будет в том числе и нести ответственность. Кроме того, например, в США еще при предшественнике Трампа Джо Байдене был принят пакет военной помощи для Украины, из которого Киев получил лишь малую долю средств. Остальная же сумма сейчас осваивается в самих США на избирательных кампаниях сенаторов и в развитии военной промышленности страны, добавил эксперт.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
ВС России нанесли удар по крупному гарнизону ВСУ в Черниговской области
Вчера, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала