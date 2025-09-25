Военный эксперт оценил возможность наступления ВСУ
Анпилогов: разведданные из США не помогут Украине провести успешное наступление
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Даже передача разведданных со стороны США не позволит Киеву провести серьезное наступление при текущей нехватке вооружений, поделился мнением в беседе с РИА Новости президент фонда научных и исторических исследований "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов.
В среду газета Wall Street Journal писала, что президенту США Дональду Трампу сообщили о планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США.
ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении
23 сентября, 08:55
"Если брать наступление с какими-то решительными целями, то тут мы упираемся в то, что Украина уже фактически с начала президентства Трампа находится в состоянии голодного пайка по основным видам вооружений, боеприпасов, и сами по себе разведданные - достаточно абстрактная величина", - полагает собеседник агентства.
Как отмечает эксперт, даже при наличии предоставленной союзниками информации о местах сосредоточения войск или хранения боеприпасов киевскому режиму в первую очередь необходимо иметь средства, чтобы этой информацией воспользоваться. В то же время, подчеркивает Анпилогов, поставки западных вооружений продолжаются, но не имеют былых объемов и формируются без опоры на то, в чем действительно нуждаются в ВСУ.
"Сейчас нет даже никаких признаков того, что Украине передается сколь либо значимое количество техники, боеприпасов, снабжения, что позволило бы даже производить авантюру масштаба, например, курского наступления 2024 года. Это все уже в прошлом", - подчеркивает он.
В то же время собеседник агентства обращает внимание, что сразу выйти из украинского конфликта западные союзники Киева не могут, поскольку тот, кто признает поражение, будет в том числе и нести ответственность. Кроме того, например, в США еще при предшественнике Трампа Джо Байдене был принят пакет военной помощи для Украины, из которого Киев получил лишь малую долю средств. Остальная же сумма сейчас осваивается в самих США на избирательных кампаниях сенаторов и в развитии военной промышленности страны, добавил эксперт.