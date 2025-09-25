https://ria.ru/20250925/vsu-2044212754.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 25.09.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак-2" и БПЛА "Валькирия" ВСУ... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:02:00+03:00
2025-09-25T10:02:00+03:00
2025-09-25T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак-2" и БПЛА "Валькирия" ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Противник, совершавший ротацию на бронированной технике, был замечен оператором беспилотного летательного аппарата и поражён FPV-дроном. В результате ударом уничтожена украинская ББМ "Козак-2"… операторы FPV-дронов обнаружили в воздухе украинский разведывательный дрон "Валькирия" и уничтожили его тараном", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС РФ уничтожили бронемашину ВСУ "Козак" на Краматорско-Дружковском направлении