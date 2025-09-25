https://ria.ru/20250925/vsu-2044206810.html

ВС России поразили склады ВСУ в Одесской, Харьковской и Черкасской областях

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ударами в Харьковской, Одесской и Черкасской областях на Украине поражены военные объекты, пункты работы мобильных ПВО ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьков и область. Взрывы вечером и ночью. Основные направления - склады и позиции ПВО в пригородах... В Березовском районе Одесской области уничтоженные цели - военные объекты. Черкасская область - два взрыва. Под ударом объекты снабжения и логистики", - сообщил Лебедев. По его словам, подтвержден удар по подразделению ВСУ рядом с Снигиревкой, расположенной в Николаевской области Украины. Лебедев добавил, что военные объекты ВСУ были поражены ударами в городской черте и на окраинах подконтрольного ВСУ Херсона.

