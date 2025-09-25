Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили склады ВСУ в Одесской, Харьковской и Черкасской областях - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/vsu-2044206810.html
ВС России поразили склады ВСУ в Одесской, Харьковской и Черкасской областях
ВС России поразили склады ВСУ в Одесской, Харьковской и Черкасской областях - РИА Новости, 25.09.2025
ВС России поразили склады ВСУ в Одесской, Харьковской и Черкасской областях
Ударами в Харьковской, Одесской и Черкасской областях на Украине поражены военные объекты, пункты работы мобильных ПВО ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T09:45:00+03:00
2025-09-25T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
березовский район
украина
черкасская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ударами в Харьковской, Одесской и Черкасской областях на Украине поражены военные объекты, пункты работы мобильных ПВО ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьков и область. Взрывы вечером и ночью. Основные направления - склады и позиции ПВО в пригородах... В Березовском районе Одесской области уничтоженные цели - военные объекты. Черкасская область - два взрыва. Под ударом объекты снабжения и логистики", - сообщил Лебедев. По его словам, подтвержден удар по подразделению ВСУ рядом с Снигиревкой, расположенной в Николаевской области Украины. Лебедев добавил, что военные объекты ВСУ были поражены ударами в городской черте и на окраинах подконтрольного ВСУ Херсона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
березовский район
украина
черкасская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ba70e57f70e75553816d19e9e18d06e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, березовский район, украина, черкасская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Березовский район, Украина, Черкасская область, Безопасность
ВС России поразили склады ВСУ в Одесской, Харьковской и Черкасской областях

Позиции ПВО и склады ВСУ поражены в Одесской, Харьковской и Черкасской областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ударами в Харьковской, Одесской и Черкасской областях на Украине поражены военные объекты, пункты работы мобильных ПВО ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков и область. Взрывы вечером и ночью. Основные направления - склады и позиции ПВО в пригородах... В Березовском районе Одесской области уничтоженные цели - военные объекты. Черкасская область - два взрыва. Под ударом объекты снабжения и логистики", - сообщил Лебедев.
По его словам, подтвержден удар по подразделению ВСУ рядом с Снигиревкой, расположенной в Николаевской области Украины. Лебедев добавил, что военные объекты ВСУ были поражены ударами в городской черте и на окраинах подконтрольного ВСУ Херсона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБерезовский районУкраинаЧеркасская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала