ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
Подразделения группировки "Юг" уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища, освобождено... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Юг" уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища, освобождено 5,1 квадратного километра территории, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике уничтожено две штурмовые группы противника. За сутки в данном районе освобождено 5,1 квадратного километра территории", - говорится в сводке министерства.
