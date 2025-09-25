https://ria.ru/20250925/vsu--2044262415.html

ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веровка, Веселое, Садовое и Тягинка Херсонской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 65 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", восемь автомобилей, шесть безэкипажных катеров, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

