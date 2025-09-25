Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 25.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 25.09.2025 (обновлено: 12:34 25.09.2025)
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веровка, Веселое, Садовое и Тягинка Херсонской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 65 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", восемь автомобилей, шесть безэкипажных катеров, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веровка, Веселое, Садовое и Тягинка Херсонской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 65 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", восемь автомобилей, шесть безэкипажных катеров, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
