ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
2025-09-25T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веровка, Веселое, Садовое и Тягинка Херсонской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 65 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", восемь автомобилей, шесть безэкипажных катеров, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
