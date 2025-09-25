https://ria.ru/20250925/vsu--2044261087.html
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Потери противника составили до 220 военнослужащих, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
