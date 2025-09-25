Володин напомнил о более жесткой норме об иноагентах в США

Рейтинг@Mail.ru
14:51 25.09.2025
2025-09-25T14:51:00+03:00
2025-09-25T14:51:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более жесткая норма об иноагентах, по сравнению с российским законодательством, была введена в Соединенных Штатах Америки еще в 1938 году, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. "Действительно, у нас раньше с вами вообще не было такой нормы в законодательстве, но если говорить о законодательстве Соединенных Штатов Америки… в Соединённых Штатах Америки эта норма, более жёсткая, была введена ещё в 1938 году", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что в России стали принимать изменения в законодательстве, уже когда получили большое количество проблем со стороны иноагентов, которых в большом количестве финансировали другие страны в своих интересах, для того, чтобы развалить и ослабить Россию. "Да, принятая ранее норма нами была, ну если хотите, сделана настолько в гуманном виде, и, принимая её, мы всё-таки надеялись, что тот, кто пошел по скользкому пути, пути предательства своей стороны, одумается, и не надо будет ужесточать законодательство, вновь возвращаться к этому вопросу. Но жизнь, видите, показала другое", - добавил председатель Госдумы. Володин напомнил, что по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения. По его словам, Верховный суд привёл статистику, в соответствии с которой за 2023-2024 год правонарушений увеличилось на 40,9%. "Что мы должны делать? Реагировать. Речь идёт о защите интересов страны, речь идёт о тех, кто деньги берёт у других государств и пытается разрушить нашу страну, находясь за рубежом, пакуя здесь чемоданы, и просто издевается над нашим гуманизмом. Страну потерять можем. Посмотрите, публично выступают и оправдывают террористов, говорят о своей ненависти к стране, потому что перестали отсюда получать доходы, мы с вами должны защитить страну. И если с первого раза те, кто получил статус иноагента, не поняли свою неправоту, мы сейчас с вами ведём норму, если большинство поддержит, ужесточающую. У нас всё равно будет преюдиция. Просто в первоначальной редакции была двукратная административная ответственность, а сейчас будет однократная", - подытожил он.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более жесткая норма об иноагентах, по сравнению с российским законодательством, была введена в Соединенных Штатах Америки еще в 1938 году, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.
Госдума приняла закон об усилении ответственности иноагентов
Вчера, 13:10
"Действительно, у нас раньше с вами вообще не было такой нормы в законодательстве, но если говорить о законодательстве Соединенных Штатов Америки… в Соединённых Штатах Америки эта норма, более жёсткая, была введена ещё в 1938 году", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что в России стали принимать изменения в законодательстве, уже когда получили большое количество проблем со стороны иноагентов, которых в большом количестве финансировали другие страны в своих интересах, для того, чтобы развалить и ослабить Россию.
"Да, принятая ранее норма нами была, ну если хотите, сделана настолько в гуманном виде, и, принимая её, мы всё-таки надеялись, что тот, кто пошел по скользкому пути, пути предательства своей стороны, одумается, и не надо будет ужесточать законодательство, вновь возвращаться к этому вопросу. Но жизнь, видите, показала другое", - добавил председатель Госдумы.
Володин напомнил, что по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения. По его словам, Верховный суд привёл статистику, в соответствии с которой за 2023-2024 год правонарушений увеличилось на 40,9%.
"Что мы должны делать? Реагировать. Речь идёт о защите интересов страны, речь идёт о тех, кто деньги берёт у других государств и пытается разрушить нашу страну, находясь за рубежом, пакуя здесь чемоданы, и просто издевается над нашим гуманизмом. Страну потерять можем. Посмотрите, публично выступают и оправдывают террористов, говорят о своей ненависти к стране, потому что перестали отсюда получать доходы, мы с вами должны защитить страну. И если с первого раза те, кто получил статус иноагента, не поняли свою неправоту, мы сейчас с вами ведём норму, если большинство поддержит, ужесточающую. У нас всё равно будет преюдиция. Просто в первоначальной редакции была двукратная административная ответственность, а сейчас будет однократная", - подытожил он.
Госдума усилит закон об иноагентах при необходимости, заявил Володин
Вчера, 14:26
 
