Влах прокомментировала ограничение деятельности партии "Сердце Молдовы"

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Решение суда в Кишиневе ограничить деятельность оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" является политическим заказом властей Молдавии, заявила в четверг глава политформирования Ирина Влах.Ранее в четверг издание Newsmaker сообщило, что суд в Кишиневе ограничил на 12 месяцев деятельность партии "Сердце Молдовы". Как заявил в четверг адвокат Фадей Нагачевский, партия "Сердце Молдовы" опротестует в Высшей судебной палате Молдавии решение об ограничении ее деятельности в преддверии парламентских выборов."Решение ограничить деятельность партии "Сердце Молдовы" — это откровенный политический заказ. Оно вписывается в сценарий власти, цель которого - заставить замолчать нашу команду. Четыре недели подряд против нас наносились удары - подлые, грязные, циничные. Но если ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) рассчитывает запугать или сломить нас, то они глубоко ошибаются", - написала Влах в своем Telegram-канале.Ранее представители Патриотического блока заявили, что возможная попытка властей исключить партию "Сердце Молдовы" из предвыборной гонки не окажет воздействия на участие в выборах всего избирательного объединения в целом.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

